“Come Schumacher”, tifosi sconvolti: notizia appena arrivata

Il clamoroso annuncio sorprende tutti a poche ore dalla partenza del nuovo mondiale di Moto GP.

Oramai ci siamo, l’attesa sta per finire e i motori stanno per riaccendersi. Non solamente quelli della Formula 1, ma anche quelli della Moto GP, con il primo gran premio della stagione che è in programma proprio nel weekend alle porte. Si riparte dalla Thailandia, la prima grande novità della stagione, e con il forfait obbligato di Jorge Martin, campione del mondo in carica, che dovrà saltare le prime tre tappe del campionato per infortunio.

Tra gli osservati speciali ci saranno allora Pecco Bagnaia e Marc Marquez, pronti a dare e a darsi battaglia a bordo della Ducati. Ma c’è attesa anche per la KTM, dopo le innumerevoli vicissitudini che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Dopo settimane di grande ansia per il futuro del team, i creditori hanno finalmente approvato il piano di ristrutturazione di KTM AG, facendo tirare un bel sospiro di sollievo a tutta l’azienda. Il team si presenta ai nastri di partenza con un quartetto di grande valore, composto da Brad Binder, Enea Bastianini, Maverick Viñales e Pedro Acosta. Ed è proprio su quest’ultimo che si accendono i riflettori.

L’annuncio spiazza tutti: “Ricorda Schumacher”

“È stata sorprendente la rapidità con cui Pedro ha svolto il lavoro nei test e ha messo insieme il suo pacchetto – ha commentato il numero uno di KTM Pit Beirer a GPOne.com – Se alla fine non si guardano solo i risultati finali, ma si tiene conto anche di chi è stato veloce in ogni momento della giornata e in ogni singolo giorno, allora si nota che Pedro è stato nelle prime posizioni in ogni sessione e in condizioni diverse”.

Costanza, determinazione e chiaramente velocità. Un ottimo passo mostrato nei test prestagionali che mettono il ventenne spagnolo in testa alle gerarchie del team: “Lo consideriamo il favorito dei nostri quattro ragazzi”. Acosta ha scalato il mondo della Moto GP in maniera incredibilmente rapida, con risultati che lo hanno portato ad esser incoronato come il nuovo Marquez. Per Pit Beier, non è un normale talento: “Pedro è eccezionale, uno di quelli che si trovano solo una volta in un decennio. Non è il normale campione del mondo della Moto2 che poi passa alla categoria superiore, ma è un eccezionale diamante grezzo, su questo concordano tutti”.

E tuttavia, il numero uno di KTM ci tiene a precisare che oltre al talento ci sono anche enormi sacrifici: “Lavora giorno e notte per raggiungere il massimo successo. Guida la sua moto giorno e notte, a mio avviso più di chiunque altro, ed è sicuramente l’ultimo pilota a lasciare il paddock la sera, perché studia i dati in modo molto approfondito con il suo capotecnico Paul Trevathan”. In conclusione, Pit Beier scomoda uno dei più grandi di tutti i tempi: “Con il suo approccio meticoloso, Pedro mi ricorda molto Michael Schumacher, che ha sempre ottenuto il massimo dal suo pacchetto tecnico”.