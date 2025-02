Fiorentina: Gosens, Ndour e Dodo commentano la vittoria contro il Lecce

Dopo l’importante vittoria contro il Lecce, Robin Gosens, Cher Ndour e Dodo hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo l’1-0 del Franchi che ha permesso alla squadra di Palladino di conquistare tre punti importanti.

Le dichiarazioni dei giocatori della Fiorentina

L’analisi di Gosens

Dopo la vittoria contro il Lecce, Robin Gosens, MVP del Franchi, ha commentato la sfida su DAZN: “Per me è una vittoria meritata, molto importante. Abbiamo visto in questi giorni un po’ tutto nero, con questa vittoria sicuramente mettiamo pressione: alza sicuramente l’autostima della squadra. Si vede sempre il gruppo quando mancano i giocatori più importanti: abbiamo lottato l’uno per l’altro, speriamo che questa vittoria ci porti comunque più autostima e continuità”.

Le prime impressioni di Ndour

Ai microfoni di DAZN, Cher Ndour ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro il Lecce: “Siamo entrati in campo con la cattiveria giusta, venivamo da tre sconfitte consecutive. Abbiamo meritato la vittoria, giocando da squadra e sono veramente felice di aver giocato dal primo minuto quest’oggi. Da quando sono arrivato, oggi ho avuto la possibilità di scendere sul terreno di gioco con uno schema diverso. Mi sto conoscendo con i compagni e con l’andare dei giorni conto di poter migliorare e crescere”.

L’intervento di Dodo

“Parlo spesso con Robin e mi dice di guardare il secondo palo quando arrivo sul fondo perché lui fa quel movimento lì. Sono contento perché abbiamo lavorato bene in settimana e ci eravamo messi in testa di uscire da qui con la vittoria. Era molto importante il carattere della squadra, sono molto contento. Noi dobbiamo restare concentrati perché ogni partita e ogni campionato è molto importante per noi”, Dodo sottolinea a DAZN cosa ha funzionato questa sera.