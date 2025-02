Inter, raggiunti gli obiettivi del Settlement Agreement: nessuna multa

Buone notizie in casa Inter, il club nerazzurro ha raggiunto tutti gli obiettivi legati al Settlement Agreement per il Fair Play Finanziario della stagione 2024/2025. Non ci sarà quindi nessuna multa. Questo è quanto emerge dai risultati del primo semestre, chiuso al 31 dicembre 2024, di Inter Media and Communication. La società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noti i dati di metà stagione.

Inter, la situazione finanziaria

Così la società Inter Media and Communication nel documento: “Per quanto riguarda i ricavi provenienti dalla UEFA – e legati alla prima edizione della nuova Champions League, con il format a girone unico e a 36 squadre: «sottolineiamo che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024, abbiamo nuovamente raggiunto l’obiettivo finanziario stabilito dal Settlement Agreement», «Pertanto – prosegue ancora il documento di Inter Media and Communication , non ci aspettiamo che venga trattenuto alcun contributo finanziario dalle vincite previste per la stagione sportiva 24/25»”.

La situazione ricavi nerazzurra

Nel capitolo legato ai ricavi dalla UEFA, contenuto nella semestrale di Inter Media and Communication al 31 dicembre 2024, la società nerazzurra fa sapere che si aspetta un importo minimo garantito ‘attorno ai 90 milioni di euro’ (contro i 72,0 milioni di euro registrati nell’anno fiscale precedente) dalla partecipazione alla nuova Champions League. “Tale importo può aumentare a seconda di qualsiasi ulteriore progressione della squadra nella competizione. Per quanto riguarda i ricavi UEFA, sottolineiamo infine che, sulla base dei risultati consolidati di gruppo per l’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024, abbiamo nuovamente raggiunto l’obiettivo finanziario stabilito dal Settlement Agreement. Pertanto, non ci aspettiamo che alcun contributo finanziario venga trattenuto dal montepremi dovuto nella stagione sportiva 24/25“.

Inter, nuovo versamento da parte di Oaktree

C’è stato un nuovo versamento da parte di Oaktree nelle casse dell’Inter. Il dato emerge dalla semestrale al 31 dicembre 2024 di Inter Media and Communication: “Nel primo semestre del 2024/2025, Grand Tower ha effettuato una ricapitalizzazione di TeamCo per un totale di €52,0 milioni attraverso la rinuncia agli ultimi €3,0 milioni di capitale residuo dei prestiti soci e la loro conversione in riserva di capitale. Un’iniezione di liquidità nella riserva di capitale per €49,0 milioni (di cui €44,0 milioni nel primo trimestre e €5,0 milioni a dicembre). Dopo la rinuncia ai €3 milioni, l’unico debito ancora presente nel bilancio di TeamCo riguarda gli interessi maturati (non ancora rinunciati) per un importo di €31,4 milioni”. Si legge così nel documento.