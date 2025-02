Inter, Thuram: “Con mio fratello un momento speciale. Su Kolo Muani vi dico che…”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN proiettandosi verso la partita contro il Napoli, ma non solo. Focus iniziale sulla partita persa quasi due settimane fa contro la Juventus. “Giocare contro mio fratello minore è stato un momento speciale, mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso tanti allenamenti nei campi da piccoli. E’ stato un bel momento. La sconfitta? Abbiamo perso una grande chance di fare tre punti contro un avversario che conosciamo. Volevamo vincere, ma non ce l’abbiamo fatta; ora dobbiamo ripartire e lavorare e continuare a provare a vincere le partite”.

Kolo Muani è sorpresa o no per te?

“No, Randal è un giocatore fortissimo e lo abbiamo visto quando era all’Eintracht Francoforte, al Psg ha avuto qualche difficoltà col mister ma non cambia la qualità del giocatore; anche in Nazionale fa cose bellissime. Quello che sta facendo alla Juve è quello che sa fare”.

La sfida con il Napoli sarà decisiva?

“Non lo so, ci saranno ancora tante partite, ma sarà uno scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica. E sarà molto importante”.

Record gol eguagliato, ora punti a 20?

“Speriamo, come dico sempre è più importante che vinca l’Inter ma se posso fare gol per aiutare la squadra è sempre bello”.

Lautaro cosa direbbe?

“Dovete chiederlo a lui, ma penso che sarebbe molto felice per me”.

Dopo questi progressi, ti senti diverso?

“Non mi sento un giocatore diverso, sto provando a fare quello che ho fatto l’anno scorso quando abbiamo vinto lo scudetto. Il mister, i compagni e la società mi aiutano a crescere dal primo giorno”.

Il gol più emozionante?

“Quello segnato contro il Milan al ritorno, l’anno scorso”.

Domani alle 18 si giocherà questa super-sfida che potrà fornire sicuramente qualche indizio in più sulla lotta Scudetto. E’ decisiva? Forse no sul piano numerico, ma vincere darebbe un tassello fondamentale per la fiducia di chi uscirà vincitore.