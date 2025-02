L’annuncio fa tremare la MotoGp: “Non correrà”

Non arrivano buone notizie per la MotoGP: l’annuncio gela tutti i tifosi, ora è anche ufficiale che non potrà correre

La MotoGP riapre i battenti, ma per la classe regina questo avvicinamento all’inizio della stagione è stato particolarmente intenso e preoccupante. Colpa degli incidenti che hanno tolto di mezzo più di un pilota nel corso dei test, qualcuno anche dal primo GP dell’anno.

Il riferimento nel primo caso è a Fabio Di Giannantonio, costretto a saltare la pre-stagione dopo la caduta e l’infortunio alla spalla nella prima giornata di test ad inizio febbraio. È andata peggio però al campione del mondo Jorge Martin: oltre all’operazione per la caduta durante la prima serie di test ufficiali del 2025, lo spagnolo è stato costretto ad andare nuovamente sotto i ferri per un infortunio subito in allenamento a pochi giorni dal via al mondiale.

Operato con successo, il campione in carica non potrà però essere presente in Thailandia, visto che dovrà osservare alcune settimane di riposo. La situazione non è delle migliori per lui e in Aprilia vogliono andarci con i piedi di piombo per non commettere errori già visti in passato. Il riferimento è a Marc Marquez che ha vissuto delle stagioni travagliate dopo aver provato ad accelerare i tempi del rientro.

MotoGP, Martin salta anche l’Argentina: quando tornerà

Il team italiano, invece, vuole andarci cauto ed, infatti, Massimo Rivola ha già annunciato il forfait di Martin anche nel secondo impegno stagione.

L’amministratore delegato di Aprilia dalla Thailandia spiega: “Martin non correrà neanche in Argentina. La domanda principale è quando rivedremo Jorge. La situazione della sua mano sinistra non è buona al momento“.

Questo nonostante il medico assicuri che l’operazione sia andata bene, inducendo tutti all’ottimismo. Come detto però l’idea è di non forzare la mano: “Tornerà solo quando sarà veramente in forma – aggiunge Rivola –. Non vogliamo correre rischi con le sue condizioni. È un combattente, sono certo chesta pensando di correre domani, ma è il nostro momento di dirgli di aspettare“.

Rivola spiega anche il motivo: “Non vogliamo commettere errori, penseremo al campionato in futuro. Scenderà in pista quando starà veramente in forma: non vogliamo fare gli errori commessi in passato“. Niente Thailandia e Argentina, dunque, per Martin, sostituito da Savadori nel primo Gp dell’anno e probabilmente anche in quello successivo. Lo spagnolo proverà ad esserci per il terzo weekend di gara, in programma a fine marzo ad Austin. Ma senza rischiare.