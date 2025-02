Fiorentina-Lecce, le dichiarazioni: Giampaolo, “La squadra ha dato tutto”. Palladino: “Ritroviamo positività”

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, e Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la vittoria dei viola con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Gosens.

MARCO GIAMPAOLO POST FIORENTINA-LECCE

Dopo la sconfitta del “Franchi” il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo ai microfoni di DAZN: “In alcuni momenti, la Fiorentina ci ha aspettato e ci ha permesso la costruzione. Nel primo tempo potevamo fare di più, sostanzialmente però ritengo ci sia stato un buon primo tempo. Sul gol, sono stati bravi gli avversari. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di non perdere la partita, ho visto la presenza della squadra che se l’è giocata anche meglio rispetto ad altre trasferte. Dobbiamo costruire davanti qualcosa di più, cercando di fare gol. Complessivamente però la squadra ha dato tutto”.

15 partite senza gol in A. “Non è il momento di soffermarsi su queste cose. Ci sono dei numeri e dobbiamo lavorare per migliorare queste cose, tirando il massimo dal nostro parco attaccanti. Cerchiamo di essere più solidi”.

RAFFAELE PALLADINO AL TERMINE DI FIORENTINA-LECCE

Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN: “Nei momenti difficili, bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle. Nelle ultime due sconfitte non ci sono state le prestazioni, oggi dovevamo vincere e difendere da squadra. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su uno schema diverso, quanto avete visto è frutto del lavoro di questi giorni. Dispiace per la vittoria ottenuta solo per un gol, ma era fondamentale vincere.

Sicuramente oggi la squadra ha fatto bene, ringrazio i ragazzi. Siamo ambiziosi e stiamo provando ad uscire da questa situazione non positiva in merito agli infortuni. I calciatori sono stati davvero male in questi giorni. Nel secondo tempo è subentrato un blocco psicologico. Abbiamo già la sfida di Conference: proviamo a cavalcare l’onda dell’entusiasmo”.

Kean a disposizione già in Europa? “Lo spero, ma i ragazzi oggi hanno comunque dato il massimo e sono stati bravi a sostituirlo”.