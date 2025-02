“Ribaltone clamoroso”: terremoto in F1, coinvolta la Ferrari

Giornate di test per la Formula 1, che si prepara a partire per la nuova stagione: arrivano grosse novità che riguardano la Ferrari.

Sono cominciati ufficialmente i test pre-stagionali che accompagnano la ripartenza del nuovo campionato di Formula 1. Ormai i giochi sono fatti e ci si addentra nella nella fase calda, con i piloti che dopo aver svolto una prima parte di lavoro a bordo delle vetture del 2023 e con il simulatore possono ora salire sulle nuove monoposto. Dopo un inverno particolarmente pieno di stravolgimenti, cresce inevitabilmente l’attesa di scoprire quale scuderia avrà fatto le scelte vincenti e quale, invece, avrà pagato i cambiamenti.

Ma sarà una stagione senza dubbio avvincente, o almeno questo è ciò che tutti, addetti ai lavori e non, si aspettano dal 2025. Le difficoltà della Red Bull hanno aperto uno spiraglio alla possibilità di un avvicendamento ai vertici. Ipotesi avvalorata dall’enorme crescita della McLaren, che ha vinto con merito il titolo costruttori, ma anche dalla Ferrari, fresca di un Lewis Hamilton in più. Occhio poi anche alla Mercedes, che potrebbe essere una mina vagante e dar fastidio con i giusti accorgimenti. In tal senso, le prime indicazioni importanti arrivano proprio dai test che si stanno svolgendo in queste ore.

Cambia tutto in F1? La risposta di Leo Turrini

La Formula 1 scende in pista in Bahrain per i test ufficiali che precedono il via della nuova stagione. Sono in corso infatti proprio in questi giorni i giri di prova che vedono coinvolti i piloti a bordo delle nuove monoposto, alla ricerca non solo dell’assetto migliore, ma anche degli ultimi accorgimenti per migliorare le prestazioni delle vetture.

I risultati e i tempi lasciano chiaramente il tempo che trovano, ma da questi si possono già scorgere i primi suggerimenti in vista del prossimo campionato. “La sensazione è che sia rimasto l’equilibrio tra le prime quattro macchine. Quindi potenzialmente potremmo avere otto piloti in un fazzoletto”, ha commentato Leo Turrini negli studi di Sky Sport. I primi giri dunque confermano in buona parte le attese, con quello che si prospetta essere forse uno dei campionati più avvincenti in assoluto.

La favorita? Difficile dirlo, ma ancora una volta il team papaya è apparso in forma smagliante: “La McLaren è ripartita com’era finito il campionato scorso. Hanno vinto il Mondiale Costruttori e vederli così non è di certo una sorpresa. Le regole tecniche sono rimaste identiche, quindi non mi aspetto un ribaltone clamoroso”, ha concluso il giornalista.