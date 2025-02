Bologna-Milan, il sindaco degli emiliani non ci sta e provoca sui social!

Il sindaco di Bologna, sul proprio profilo Instagram, ha commentato la vittoria della formazione allenata da Vincenzo Italiano sul Milan: dopo il gol di Leao nel primo tempo, i felsinei hanno reagito nella ripresa con le reti di Castro e Ndoye che hanno permesso ai rossoblù di conquistare tre punti importanti dopo il rinvio del match valevole per la 9a giornata di campionato.

Felicità e provocazione nel brevissimo post social del primo cittadino della città emiliana, entusiasta dopo le polemiche dovute alla decisione di rinviare il match in programma lo scorso 26 ottobre 2024 per problemi di ordine pubblico dovuti al maltempo.

Il post social del sindaco di Bologna dopo la vittoria sul Milan

Su Instagram, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha dedicato un post alla vittoria dei rossoblù contro la formazione allenata da Sergio Conceicao, furibondo per le numerose critiche ricevute nelle ultime settimane e per alcune decisioni arbitrali che hanno compromesso il match giocato ieri. “Una bellissima vittoria, la risposta migliore alla prepotenza”, con due cuori rosso e blu a corredo del post!

L’incasso di Bologna-Milan

Alla vigilia del match del Dall’Ara, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla destinazione dell’incasso della partita. “Il Bologna F.C. devolverà metà dell’incasso della partita di questa sera contro il Milan per la raccolta fondi della Città Metropolitana di Bologna in favore della popolazione colpita dall’alluvione dello scorso ottobre. A nome di tutta Bologna ringrazio la società e il Presidente Saputo per questo gesto di solidarietà e vicinanza per noi molto importante”.

Le parole di Davide Calabria

ll post su Instagram dell’ex capitano del Milan: “Che dire… Ha fatto un certo effetto trovarsi di fronte al proprio passato, un concentrato di ricordi e emozioni. Belle e forti, cosi come è stata questa partita. È sempre bello ed un piacere rivedere vecchi amici e compagni, persone alle quali vuoi tanto bene e alle quali augurerò sempre le migliori cose dalla vita. Ora proseguiamo il cammino, sempre avanti”.