Alex Zanardi, attesa ed emozione: l’annuncio che tutti aspettavano

Alex Zanardi, arriva l’annuncio: l’atleta italiano continua ad essere una fonte d’ispirazione per tutti.

La storia di Alex Zanardi ha sicuramente dell’incredibile. L’atleta italiano, nel corso della sua carriera si è sottoposto a molteplici sfide che ne hanno condizionato la propria vita. Nonostante ciò si è sempre contraddistinto per coraggio e valore. Un grande esempio di sacrificio, passione per lo sport e, dunque, d’ispirazione per tutti i tipi di atleti.

Semplicemente un uomo capace di reinventarsi nel corso della sua vita dopo aver dovuto affrontare l’incidente nel 2001 quando a 13 giri dal termine di una gara di Formula CART, il pilota italiano rimase coinvolto in un incidente che gli causò la perdita delle gambe. Da lì in poi una seconda vita, questa volta nell’Handbike.

Un vero campione, rappresentante dello sport italiano, in grado di vincere ben quattro ori e due argenti ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016. Anche grazie a lui, questo movimento sportivo è cresciuto moltissimo in Italia. Un tragico incidente, però, nel giugno 2020 nel corso di una staffetta benefica lo ha costretto ad una nuova dura battaglia con la vita.

15^ edizione del giro d’Italia: svelate le date

Probabilmente grazie anche alla voglia costante di rilanciarsi nonostante le mille difficoltà fanno di Zanardi uno degli sportivi più importanti di sempre nella storia dello sport italiano. Un atteggiamento che ha condotto moltissime persone ad avvicinarsi all’Handbike, sempre più in crescita.

La 15esima edizione del giro d’Italia di Handbike prenderà il via il 30 marzo dal Lungomare di Reggio Calabria, per la prima volta. Il Giro Handbike, inoltre dopo la Calabria attraverserà il Veneto, la Lombardia e il Friuli, per poi chiudere a Bari, la cui finale si terrà il 12 ottobre 2025. Di seguito il calendario delle tappe della 15^edizione del Giro Handbike:

30 marzo REGGIO CALABRIA

11 maggio a NOVENTA DI PIAVE

1° giugno BASIGLIO

22 giugno SEREGNO

13 luglio MONFALCONE

14 settembre PIOLTELLO

12 ottobre BARI

Un evento dal sapore inclusivo e che sarà sicuramente ricco di emozioni. Emozioni che questo sport ha saputo regalare a Zanardi nella sua seconda vita: