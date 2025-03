Atalanta, il sogno Scudetto e il rientro di Maldini: l’AD Percassi non si nasconde

L’Atalanta sarà impegnata in casa contro il Venezia, e, ai microfoni di DAZN, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Luca Percassi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni considerando che la Dea è a -3 dal primo posto occupato da un’Inter che poco dopo scenderà in campo a Napoli al Maradona. Un’occasione da non fallire per Lookman e compagni.

“Ci aspetta una partita molto difficile, il Venezia è in salute e ci vorrà la miglior Atalanta su cosa succede. A dodici partite dalla fine siamo lì, in estate abbiamo messo a disposizione del mister una rosa competitiva. Il campionato va visto partita dopo partita, diverse gare importanti ma la classifica ci soddisfa e sarebbe l’ennesimo trionfo. Ovviamente, non lasciamo nulla al caso”.

Percassi sul rientro di Maldini

Il dirigente dei bergamaschi si è anche soffermato su uno degli acquisti del mercato di riparazione: parliamo di Daniel Maldini arrivato dal Monza nella sessione di gennaio. “Un ragazzo che aveva tante richieste e che ha scelto l’Atalanta. Sono contento di averlo messo a disposizione del tecnico: è giovane, italiano e che ha dimostrato di essere arrivato nella maniera migliore per adattarsi al contesto”.