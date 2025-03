Atalanta-Venezia 0-0, terzo pari interno consecutivo

Termina 0-0 la sfida tra Atalanta e Venezia nel sabato della 27^ giornata. Terzo pari consecutivo per la Dea che non vince in casa da 6 giornate. Successo interno per la banda Gasperini che manca dal mese di dicembre. 3-2 interno contro l’Empoli.

Atalanta-Venezia, le ufficiali

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Di Francesco.

L’Atalanta si stampa sul palo

Partenza lenta. Prima chance per l’Atalanta al 20′. Ecco la prima conclusione velenosa di Lookman: servito da Ederson, la conclusione termina sull’esterno della rete. Altri 2 minuti e Atalanta che ci prova ancora. Lookman si allarga sulla fascia, mette al centro per Retegui che anticipa Cuadrado e conclude di poco altro. Meglio posizionato il colombiano, non visto dall’attaccante azzurro. Al 25′ ci prova il Venezia. Contropiede in 2 vs 1 su un errore di De Roon: Zerbin decide di andare verso la porta con Maric libero dall’altro lato. Lo stesso olandese molto bravo nel chiudere lo specchio all’ex Napoli. Ancora Dea al 27′ Retegui pericoloso. Zappacosta va al centro, Retegui spizza non quanto basta per trovare lo specchio della porta. A 6 dal termine del primo tempo è poi Zappacosta a sfiorare il gol. Palo! Azione devastante di Lookman, Zappacosta apre il piatto e sfiora l’esterno del legno, a Radu battuto. Ancora palo al 41′ per la Dea. Ancora palo! Cuadrado da posizione impossibile cerca la porta: sfiorato il gol del vantaggio. A 1 dal termine del 1′ tempo ci prova Lookman. Lookman a centimetri dal vantaggio: la conclusione del numero 11 è respinta da Radu. In chiusura di prima frazione a provarci è ancora Zerbin. Sul gong, Zappacosta legge male un rimbalzo e Carnesecchi è abile a respingere il pallonetto di Zerbin.

Finisce 0-0

Dea che si spinge subito in avanti con Lookman. Fascia destra attiva con Cuadrado al centro per Retegui: la sua conclusione non è perfetta e non trova lo specchio. Ancora Dea. Questa volta con De Ketelaere. Ancora un’azione offensiva dei bergamaschi con la conclusione di prima intenzione di De Ketelaere: deviazione di istinto di Radu. Primi cambi nell’Atalanta. Al 60′ fuori De Ketelaere e Cuadrado. Dentro Maldini e Bellanova. Nel Venezia out Oristanio e Busio per Yeboah e Doumbia. Non succede nulla e al 72′ Gasp cambia ancora. Out Retegui e Posch, in Samardzic e Pasalic. Dea che torna pericolosa al 83′. Se lo divora Lookman! Il cross al centro trova il numero 11: a porta sguarnita, l’attaccante non trova lo specchio da due passi. Non succede più nulla finisce 0-0 a Bergamo.