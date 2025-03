Berrettini sorprende tutti: nessuno se l’aspettava

Il tennista esclude Tsitsipas, che lo ha appena sconfitto a Dubai, e tira fuori il nome del suo collega. Non è Sinner

Berrettini ha detto addio all’ATP di Dubai arrendendosi ai quarti di finale contro Tsitsipas, vittorioso in tre set (7-6, 1-6, 6-4). È un ko che fa molto male, ma il romano esce a testa alta, confermando i notevoli progressi dal punto di vista della condizione atletica.

Il ritorno di Berrettini

Possiamo dirla senza timori di smentita, Berrettini sta tornando o è già tornato il tennista ammirato fino a un anno e mezzo fa. Non a caso lunedì scorso è ufficialmente rientrato nella Top 30 del ranking, cosa che non gli accadeva dal 2023.

Contro Tsitsipas ha lottato come un leone, ma non è bastato. Sulla resistenza e sui colpi decisivi il greco ha avuto la meglio. Oltre che un pizzico di fortuna, il che non guasta mai. Soprattutto in match così equilibrati e tirati.

Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 salva COSÌ una palla break sul 4-4 al terzo, che avrebbe mandato Matteo Berrettini 🇮🇹 a servire per il match, e sconfigge l’azzurro 7-6 1-6 6-4 🔥 Altra sconfitta amara per Matteo, peccato perché il tabellone era invitante 🫤

pic.twitter.com/CnezDAvAEu — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) February 27, 2025

Berrettini, marzo di fuoco

Berrettini tornerà in campo molto presto, all’ATP Masters 1000 di Indian Wells l’anno scorso non disputato perché ancora non al meglio dopo l’infortunio. Il classe ’96 sarà testa di serie, quindi comincerà il torneo dai sedicesimi di finale. Sarà chiamato a difendere i 90 punti del Challenger di Phoenix, conquistati arrivando in finale.

Poi sarà atteso al Miami Open (19-30 marzo), dove nel 2024 l’amico e compagno in Davis Jannik Sinner fu trovato positivo due volte al Clostebol. Dovrà difendere i 10 punti dell’anno passato.

Dal serio al faceto, Berrettini è protagonista del nuovo video pubblicato dal profilo X ufficiale dell’ATP Tour, che spesso e volentieri coinvolge alcuni tennisti in giochi divertenti che diventano subito virali.

ATP Tour, il gioco con Berrettini: escluso Sinner

Nell’ultimo il numero 29 al mondo ha dovuto rispondere alla domanda su quale suo collega si porterebbe a ‘Love Island’, un programma con dei concorrenti che vivono in una villa dell’isola spagnola Gran Canaria. La coppia che vince si porta a casa 20mila euro. In pratica è la versione spagnola di ‘Temptation Island’, che va in onda in Italia.

Some hot bombshells are entering the villa ❤️‍🔥 Which players would you put in @LoveIsland ?! 👀 pic.twitter.com/vlL5XbUw1g — ATP Tour (@atptour) February 26, 2025

Come Fils, Dimitrov e De Minaur, Berrettini ha dovuto indicare tre nomi di tennisti con cui parteciperebbe al reality. Ha subito escluso quello che lo ha appena sconfitto, vale a dire Tsitsipas “perché Paula (Badosa, ndr)”, ovvero la fidanzata del greco, “non sarebbe felice”.

Qualche secondo ed ecco i nomi, tra questi un italiano ma non si tratta di Sinner: “Direi Grigor Dimitrov, sì non male. Poi Andrea Vavassori… Gli piacerebbe stare su un’isola con tante ragazze (ride, ndr). E infine Carlitos Alcaraz, lui penso che si divertirebbe”.