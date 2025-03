Milan, Conceicao: “Abbiamo voglia di vincere e cambiare. Nuovo modulo? Senza dubbio ci lavorerò”

Conferenza stampa di presentazione del match contro la Lazio, con l’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Vincere vincere vincere. Siamo coscienti del momento e di quello che è accaduto per errori nostri o di qualcuno che non possiamo controllare. Ci sono state piccole sfortune ma non possiamo aggrapparci a questo. Dobbiamo lavorare su quello che possiamo controllare”.

“Io sono abituato a vincere fin da piccolo sia nella vita personale che professionale. Ho vinto tanto come calciatore anche qui in Italia, e come allenatore. Arrivare in Italia era un sogno per me, in una squadra storica come il Milan. Ma ora sono altri tempi rispetto a quando la Champions era sempre un obiettivo del Milan e la vincevano. Tutti qui abbiamo voglia di vincere e cambiare altrimenti saremmo masochisti”.

I singoli e la sfida alla Lazio: le parole di Conceicao in conferenza

“Anche con il Bologna ho visto cose buone. Poi c’era un fallo e un errore dell’arbitro che non possiamo controllare e non dobbiamo aggrapparci a quello. Serve più leggerezza a livello mentale per saper continuare. Stiamo lavorando sugli episodi che possiamo controllare”.

Poi sul momento dei singoli: “Reijnders in tutti i momenti della partita è molto presente. Gioca un po’ più basso ma con libertà di andare avanti e si inserisce come voglio io. Pulisic è diverso: al mattino della partita col Bologna il dottore mi aveva detto che non poteva giocare e io avevo preparato la partita con lui in campo. Ho dovuto trovare una soluzione, ma lui è da un mese che gioca con un piccolo problema fisico. Joao Felix? La panchina a volte fa parte della strategia, E’ molto bravo tra le linee, a volte ha voglia di toccare molto il pallone e si sposta in zone in cui non deve. Stiamo correggendo e lavorando, deve essere più decisivo perché ha qualità. Non deve trovarsi lontano dalla porta”.

Lazio? “Bei ricordi, ma è il passato. Domani sarà un avversario. partita difficile con una squadra davanti a noi, Baroni sta facendo un lavoro di qualità. Nuovo Modulo? Giocherò sicuramente qualche partita in un altro modo ma ho bisogno di lavorare sul campo, non alla lavagna. Inizierò da martedì, dopo il lunedì di riposo. Senza dubbio lavorerò su un altro modulo, in passato ne ho adottati molti diversi”.