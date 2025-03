L’Al-Nassr in Iran per la Champions Asiatica, CR7 rischia 100 frustate: il motivo è assurdo!

Cristiano Ronaldo e il suo Al-Nassr nei prossimi giorni saranno impegnati in Iran contro l’Esteghlal (formazione allenata in passato per un breve periodo nel 2019 da Andrea Stramaccioni) nella Champions League asiatica, con la squadra allenata da Stefano Pioli che dovrà rialzarsi dopo gli ultimi tonfi in Saudi Pro League che hanno allontanato i gialloblù dalla vetta con la posizione del tecnico italiano a rischio.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Cristiano Ronaldo, capitano dell’Al-Nassr, avrebbe dei problemi con la giustizia iraniana per un episodio avvenuto nel 2023 quando l’asso portoghese ha abbracciato e baciato sulla fronte un’artista disabile che dipinge usando i piedi.

Un’azione considerata gravissima per il paese islamico: un atto paragonato all’adulterio, e per tanto punibile con 100 frustate. Per motivi di ordine pubblico, la formazione saudita, per il match in programma il prossimo lunedì, avrebbe chiesto di disputare la sfida in campo neutro per la sicurezza soprattutto della sua stella.

Cristiano Ronaldo vs l’Iran: rischia 100 frustate

Dopo la richiesta dell’Al-Nassr, si è mosso in prima persona l’Esteghlal che ha rassicurato il club saudita: a sostegno di Cristiano Ronaldo e della formazione gialloblù, come si legge sulle colonne de Il Corriere della Sera, verranno prese delle protezioni ad hoc, per garantire alla squadra una piacevole permanenza in Iran.

Nel frattempo in campionato, la situazione non sembra essere delle più rosee, con la vetta della classifica occupata dall’Al-Ittihad e il titolo sempre più lontani con CR7 e compagni addirittura a -12 dalla vetta. Ricordiamo che il contratto del portoghese scade a fine stagione e nonostante ci sia una un pre-accordo tra le parti, la speranza dei tifosi e dell’Arabia Saudita è che l’avventura di Ronaldo possa continuare ancora per un’altra stagione.

La Champions League potrebbe capovolgere un 2025 partita con il piede sbagliato, soprattutto dopo i due ko in campionato nelle ultime tre gare e con la squadra di Pioli desiderosa di migliorare urgentemente l’annata!