Roma, De Rossi nuovo allenatore? Claudio Ranieri e l’annuncio in conferenza stampa

Nella conferenza stampa pre-Como, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha presentato l’ostico match di campionato contro la squadra allenata da Fabregas dopo la vittoria di lunedì contro il Monza che ha lanciato i giallorossi a ridosso della zona europea. I giallorossi ora si trovano a soli due punti dal sesto posto e, nelle ultime 11 partite in campionato hanno collezionato 7 vittorie e 4 pareggi.

Tra le tante domande a cui ha risposto, l’allenatore di Testaccio si è anche soffermato su chi potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma con il profilo di Daniele De Rossi tornato alla ribalta dopo l’esonero a inizio anno e l’errore della società di chiamare Ivan Juric al suo posto prima del grande ritorno di Sir Claudio.

De Rossi alla Roma, l’annuncio di Ranieri in conferenza stampa

De Rossi? “È un grande allenatore. Deve fare il suo percorso e poi tornerà alla Roma più forte di prima. Io credo che la Presidenza si fidi di me e io dirò di ogni allenatore pregi e difetti. Poi saranno loro a chiedermi altre delucidazioni. Se io gli porto dei nomi è perché credo in questi nomi, non è che gli vado a fare dei nomi che non mi convincono. Ma potrò dire: questo per me è quello che va bene, questo di qua, questo di su, questo di giù. Ognuno di noi ha dei pregi e dei difetti. Per cui io credo che il Presidente abbia anche il dovere di dire: mi convince più questo, mi convince più quell’altro. Io gli porterò dei nomi validi, i quali ripeto, reputo validi per guidare la Roma”.

Da capire a questo punto quali saranno le scelte della società al termine della stagione con i capitolini impegnati in Europa League e in una grande risalita in campionato dopo l’arrivo di Ranieri in panchina.

Nuovo allenatore? “Mi hanno preso con questa mansione per cui io posso consigliare, ma poi sarà il Presidente, la proprietà a dire questo o quello. È il mio compito dare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma. Questo è quello che io farò. I ragazzi lo sanno, sanno che siamo tutti sotto esame, per cui loro si devono impegnare. Io credo che abbiano sofferto molto l’inizio del campionato nella parte centrale e adesso stanno raccogliendo quello che è nelle loro possibilità. A me non dà fastidio, credo che neanche alla squadra. Voi vi potete sbizzarrire, per cui ogni settimana potete dire un nome. Arriva questo, arriva quell’altro, per cui siamo tutti contenti”.