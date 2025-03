Furia Ducati, volano parole grosse: MotoGP nel caos

Non c’è stato bisogno neanche di aspettare la prima gara, MotoGP ad alta tensione già durante le prove: piovono parole grosse

Chi si aspettava una MotoGp ad alta tensione è stato accontentato. Non si è ancora disputata la prima gara intera e volano già parole grosse.

Temperatura alle stelle in Thailandia, sul circuito del Buriram, dove la classe regina sta completando il suo primo weekend di gara. Un weekend iniziato con il botto venerdì quando Pecco Bagnaia è stato la prima ‘vittima’ delle Prove, restando fuori dalla Q2. Il pilota piemontese ha dovuto quindi passare per la Q1 (nel 2024 non era mai successo) all’esordio stagionale e non soltanto per demeriti propri.

Il vice-campione del mondo, infatti, aveva già fatto registrare il tempo buono per restare in top ten, ma gli è stato cancellato per l’esposizione di bandiere gialle senza alcun motivo, come si è scoperto poi successivamente. Bagnaia non si è perso d’animo, nonostante un feeling non perfetto con la nuova Ducati, ed è partito nell’ultimo tentativo con la voglia di mettersi in vetta.

Missione che stava compiendo, con il miglior crono al primo intermedio, ma che è sfumata a causa di un’incomprensione con Franco Morbidelli.

Ducati, Bagnaia-Morbidelli: tensione alle stelle

Il pilota della VR46 ha visto dei piloti davanti rallentare ed ha fatto lo stesso, restando largo per lasciare l’interno a Bagnaia. Il rallentamento di Morbidelli e la sua traiettoria esterna ha costretto Bagnaia a togliere gas.

A quel punto il piemontese non ha potuto fare altro che abortire il proprio giro, non senza infuriarsi per quanto accaduto. Eloquenti i gesti con le mani che Pecco ha rivolto a Morbidelli che ha provato a scusarsi, senza però attenuare l’arrabbiatura del furente Bagnaia. Momenti concitati e di alta tensione che sono proseguiti anche nelle dichiarazioni del post prove, con Davide Tardozzi che ha però puntato il dito anche su altri piloti e non soltanto Morbidelli, accusandoli di poca professionalità.

“Nell’ultimo giro stava facendo il tempo per entrare in top ten – le dichiarazioni del team manager Ducati – , ma ha avuto la sfortuna di avere non solo Morbidelli, ma anche altri piloti che con poca professionalità erano in traiettoria“. Scintille quindi già dal venerdì per una MotoGP che quest’anno si preannuncia davvero bollente. Un contrattempo che non ha condizionato più di tanto, comunque, Bagnaia che si è qualificato comunque terzo, mentre Morbidelli ha dovuto scontare una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia.