Gasperini “perdona” la sua Atalanta: “Questo è il calcio…”

Dopo il terzo pareggio consecutivo (il secondo per 0-0 il primo era arrivato contro il Cagliari) in casa, contro il Venezia, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la gara in conferenza stampa. Questa la sua prima sofasanalisi, comunque positiva, nonostante il pareggio:

“Questo è il calcio, ho poco da rimproverare ai ragazzi. Hanno fatto tutto quello potevano. Il Venezia però è una squadra tosta e ci ha impedito di avere continuità nell’azione offensiva e poi se non le sblocchi corri anche il rischio di prendere gol. In casa, invece, loro osano un po’ di più. E comunque abbiamo sprecato anche delle occasioni“.

È mancata un po’ di lucidità in area per finalizzare le occasioni soprattutto in Lookman?

“Lookman è e resta sempre il nostro giocatore più vivace. Quindi è chiaro che abbia concluso anche parecchie volte e ha avuto la palla in posizioni pericolose parecchie volte per sbloccare il risultato. Ma

comunque ha fatto bene anche Retegui. Anche con lui ne abbiamo avute diverse, ma in questo momento siamo meno precisi“.

È mancato all’Atalanta anche l’apporto dei cambi che ha effettuato?

“In questo momento, abbiamo Daniel Maldini che è appena rientrato e non ho tolto Retegui per demerito, ma perché facevamo faticare a sviluppare il gioco. I ragazzi però non devono abbattersi, questo è il calcio. Tante partite di Serie A alla fine sono così. Questo è un periodo del campionato dove tutti scendono in campo e tirano al massimo delle loro possibilità. È una fase di grande equilibrio nel campionato“.