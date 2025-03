IFAB, una nuova regola cambia il gioco del portiere: ecco cosa cambierà

L’International Football Association Board (IFAB) ha approvato una modifica importante al regolamento del calcio.

Nuova regola per il portiere: più di 8 secondi e sarà corner

A partire dalle prossime competizioni, se il portiere trattiene il pallone per più di otto secondi, l’arbitro concederà un calcio d’angolo agli avversari. La nuova regola, che riguarda il tempo di possesso del pallone da parte del portiere, ha lo scopo di accelerare il gioco e garantire un ritmo più dinamico nelle partite.

Questa modifica si inserisce in un contesto di continua evoluzione delle regole del calcio, dove si cerca di ridurre il tempo morto e rendere il gioco più fluido. In passato, il portiere aveva a disposizione 6 secondi per trattenere il pallone, una regola che, seppur applicata, veniva raramente punita con severità. Ora, con l’estensione a 8 secondi, si vuole evitare che i portieri, a scopo tattico, rallentino eccessivamente il gioco, dando alle squadre avversarie l’opportunità di riprendersi palla più rapidamente.

Nessun cambiamento al protocollo VAR

Contrariamente alle aspettative di alcuni, l’IFAB non ha discusso alcuna modifica al protocollo VAR (Video Assistant Referee). Il sistema, introdotto per garantire decisioni più accurate in momenti cruciali delle partite, continuerà dunque ad essere utilizzato con le stesse modalità adottate finora. Ciò significa che, seppur in continua evoluzione, la tecnologia non subirà modifiche significative. L’IFAB ha deciso di lasciare sostanzialmente inalterato il ruolo del VAR nel supporto ai direttori di gara sul campo. La decisione di non intervenire sul VAR segna una stabilità nell’approccio all’uso della tecnologia nel calcio.