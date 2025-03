Inter, Marotta su Lautaro: la versione del presidente nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, è stato intervistato sul caso bestemmia che coinvolge Lautaro Martinez. Il Toro in particolare, è al centro di una indagine della Procura Federale. Indagine che sarebbe scattata dopo una denuncia presentata da un’associazione di tifosi juventini. “Siamo davanti a una situazione stucchevole, sembra che Lautaro abbia commesso chissà quale crimine. Lui afferma di non aver pronunciato alcuna frase ingiuriosa. Noi comunque accettiamo l’iter processuale e siamo pronti a collaborare. Certamente sembra anacronistico, leggendo i giornali di stamattina, che tutto sia partito da un esposto dei tifosi. La Procura comunque sta facendo un lavoro egregio e prenderemo parte al contraddittorio. Noi crediamo al nostro capitano e alla sua ricostruzione“.

Inter, Lautaro sul caso bestemmia

Dopo il successo contro il Genoa, Lautaro Martinez aveva parlato così ai microfoni di DAZN esternando anche il suo fastidio per le tante parole spese dalla critica sul suo conto in questi giorni, in seguito alle presunte bestemmie nel finale contro la Juventus: “Magari non sarà stata una partita di grande qualità, però abbiamo messo l’anima e il cuore. L’importante era prendere i tre punti, per la sconfitta con la Juve che ci ha fatto malissimo. Siamo in piedi, concentrati. Sono contento per questa vittoria, per i compagni e la gente”. A Lautaro poi viene chiesto dell’esultanza nella quale si è portato le mani alle orecchie dopo la rete realizzata, così il Toro si toglie qualche sassolino dalle scarpe appunto in merito al caso della scorsa settimana: “Quando si parla tanto male di una persona ti dà fastidio, io ho insultato ma non ho mai bestemmiato. Questa cosa non la accetto, ma vado avanti. Chi mi conosce sa che uomo e che padre sono”.

Lautaro sulla vittoria con il Genoa

Una vittoria che per l’Inter sa anche di segnale al Napoli, che al momento è secondo in attesa di poter giocare domani contro il Como e prima dello scontro diretto. Ma il Toro non ama questa definizione: “Nessun segnale al Napoli” – spiega – “è un segnale per noi, che ci siamo. Capita di sbagliare dei gol, queste partite si decidono così. Dobbiamo continuare a crescere sotto questo aspetto. Due Martinez decisivi? Sono felicissimo, lui (Josep Martinez, n.d.r.) ha lavorato tantissimo da quando è arrivato e oggi ha risposto. Gli faccio i complimenti per tutto”.