Leo Messi certezza dell’Inter Miami, poi la bordata al PSG: “Quei due anni non sono stati piacevoli per me”

Capitano e certezza all’Inter Miami, Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua permanenza in MLS dopo l’addio burrascoso al PSG e all’Europa dopo aver vinto da protagonista una Coppa del Mondo con la sua Argentina.

“Venire a giocare all’Inter Miami è stata un’opportunità, soprattutto dopo come sono andate le cose durante i miei ultimi anni a Parigi. È stata una decisione che ho dovuto prendere al volo perché dovevo lasciare per forza Barcellona. Quei due anni non sono stati piacevoli per me. Non ero felice quotidianamente, in allenamento, durante le partite. Ho avuto difficoltà ad adattarmi a tutto questo. All’Inter Miami un’idea che ho sempre avuto nella mia mente”.

Messi entusiasta della sua avventura all’Inter Miami dopo l’addio al PSG

“Mi piace il posto in cui mi trovo, quello che faccio, il mio allenamento quotidiano, le partite, i miei amici, la mia famiglia. Sinceramente, sono felice e vivo giorno per giorno, non ho mai pensato molto al futuro. Non avrei mai immaginato di vivere quello che ho vissuto e di avere la carriera che ho avuto. Non ci pensavo minimamente. Il mio unico obiettivo e il mio unico sogno, fin da piccolo, era diventare un professionista, giocare a calcio”.

Ultimi due anni particolari per la Pulce prima del trasferimento negli States dove ha ritrovato il sorriso e la felicità di giocare a calcio a seguito delle difficoltà vissute in Francia dopo la separazione con il suo Barcellona. L’obiettivo del numero dieci dell’Inter Miami è quello di essere protagonista in MLS portando i rosanero a conquistare il titolo americano e provando a partecipare alla prossima edizione dei Mondiali che si giocherà in America e precisamente in Canada, Messico e Stati Uniti.