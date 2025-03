Inter, Inzaghi: “Complimenti ai ragazzi, hanno retto contro un Napoli più fresco”

Dopo il pareggio tra Napoli e Inter, Simone Inzaghi ha commentato a DAZN la gara della sua squadra.

L’analisi della partita di Inzaghi.

”È stata una partita difficile. Equilibrata. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene le distanze. Nel secondo, dovevamo stare più alti, ma il Napoli era chiaramente più fresco. Dovevamo essere più bravi in quell’occasione all’87°. Ma avevamo Dumfries a sinistra. Devo fare comunque i complimenti ai ragazzi perché loro sono cresciuti tanto nella ripresa”

Come si spiega i gol nei finali e la difficoltà dell’Inter negli scontri diretti.

“Negli scontri diretti devi essere perfetto. Noi non lo siamo stati. Oggi sul gol non dovevamo far entrare in area Lobotka. Siamo meno lucidi nei finali. Capita di più perché giochiamo tanto. Ci dobbiamo lavorare”.

L’impressione è che l’Inter abbia avuto dopo dai cambi.

”Entrare in queste partite non è semplicissimo. I ragazzi hanno cercato di aiutarsi. Poi il Napoli comunque è cresciuto. Avevo pensato di mettermi 4-4-2, poi con l’uscita di Dimarco ho dovuto adattarmi così”.

C’è stata un po’ di difficoltà a risistemare la squadra dopo l’uscita di Dimarco.

”Inizialmente Dumfries doveva rimanere a destra. Dovevamo uscire col 4-4-2, con Dumfries su Spinazzola. Però poi abbiamo visto che il Napoli teneva l’ampiezza, abbiamo preferito tornare con Denzel a sinistra”.