Napoli-Inter: ecco le scelte ufficiali di Conte e Inzaghi. C’è una sorpresa negli azzurri

Sfida scudetto questa sera al Maradona. La capolista Inter, reduce dal sorpasso sul Napoli della scorsa settimana, sfida proprio la formazione partenopea seconda in graduatoria. Una sfida al vertice attesissima da entrambi gli ambienti. L’Inter crede nella vittoria per dare una grande scossa alla classifica di questa stagione. Il Napoli spera nell’impresa per riprendersi la vetta e mettere ulteriore pressione ai nerazzurri di Simone Inzaghi.

Nelle ultime settimane, sia Napoli che Inter non hanno vissuto momenti esaltanti di forma. E anche le squadre che stanno dietro le primissime posizioni si sono avvicinate in maniera sensibile. Motivo per cui chi riuscirà a fare propri i tre punti odierni potrebbe fare un grosso salto in avanti verso il titolo. Se non concretamente in classifica almeno in termini di consapevolezza e umore. Ecco quindi chi sono i ventidue scelti da Simone Inzaghi per la gara tra Napoli e Inter allo stadio Maradona.

Gli undici scelti da Conte e Inzaghi

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

La partita di andata tra Inter e Napoli

Nella partita di andata, il 10 novembre scorso, la gara finì 1-1 con le reti di McTominay e Calhanoglu. Lo stesso turco sbagliò il rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti alla formazione nerazzurra di Simone Inzaghi. Tuttavia, il Napoli era molto diverso e aveva meno assenze. Oggi mancherà Zambo Anguissa, ma soprattutto rispetto all’andata non ci sarà Kvicha Kvaratskhelia, che a gennaio è passato al Paris Saint-Germain.

L’Inter, allora come oggi, si presenta quasi al completo e sfida il Napoli da grande favorita. E lo fa consapevole della propria forza, considerando che in settimana purtroppo con un robusto turnover è riuscita a superare la Lazio per approdare in semifinale di Coppa Italia. Ed è anche l’unica italiana in corsa su tre fronti.