Tegola pesantissima per l’Italia: grave infortunio al ginocchio

L’Italia perde uno dei suoi protagonisti nello sport a causa di un brutto infortunio rimediato: queste le condizioni

Spesso si dice che il peggior nemico dello sportivo non sono le sconfitte, ma gli infortuni. Se ci si pensa è la verità: se da una sconfitta ci si può riscattare, da un infortunio c’è sempre il rischio di non tornare quelli di prima.

La paura mentale, i problemi fisici e tanto altro possono influire parecchio nella testa e nel corpo di un atleta, a maggior ragione se queste cose accadono ad alti livelli dove lo standard richiesto è molto alto rispetto agli sport non agonistici.

Infortunio pesante, l’Italia dello sport in apprensione

La sciatrice alpina Sara Allemand era impegnata nella Coppa del Mondo e in occasione della seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Kvitfjell (Norvegia) ha tristemente rimediato un brutto infortunio.

C’era tantissima apprensione dopo la caduta della tesserata del Centro Sportivo Carabinieri, ma solamente la risonanza magnetica poteva togliere ogni dubbio circa le condizioni di salute della classe 2000.

Attraverso un aggiornamento della FISI, abbiamo potuto sapere qualcosa in più: “Sottoposta ad una risonanza magnetica nella tarda serata di ieri, le è stata riscontrata la rottura del collaterale mediale del ginocchio destro”.

“Nelle prossime ore – si legge – rientrerà in Italia e verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti dalla Commissione Medica FISI“. Dunque come si prospettava, non è una cosa semplice e la 24enne dovrà abbandonare la Norvegia.