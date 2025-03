Verstappen-Norris, F1 in allarme: “Scortati fuori dal locale”

Tra Max Verstappen e Lando Norris sarà battaglia vera, come già lo è stata nella passata stagione: ecco cosa è successo tra i due.

Quello tra Max Verstappen e Lando Norris è probabilmente il duello più atteso della prossima stagione. Dopo aver avuto l’opportunità di insidiare il quattro volte campione del mondo nel 2024, ci si aspetta che il pilota britannico possa riprovarci anche nel 2025 con maggiore consapevolezza ed esperienza, quelle che forse gli sono mancate lo scorso anno per andare concretamente a giocarsi il titolo.

La discesa della Red Bull e la risalita della McLaren promettono di regalare grande spettacolo nel nuovo campionato oramai alle porte, che prenderà il via nel weekend del 15 e 16 marzo con il primo gran premio della stagione a Melbourne. L’olandese va alla ricerca del quinto titolo mondiale consecutivo, che lo metterebbe al pari del solo Michael Schumacher, unico pilota ad essere riuscito in un risultato simile. Tuttavia, sulla sua strada troverà certamente Lando Norris, che ha già dichiarato battaglia in diverse interviste nelle scorse settimane.

Verstappen-Norris, il siparietto: “Volevo rifargli i connotati”

Tra Norris e Verstappen non sono mancati infatti numerosi botta e risposta nel corso di questa lunga preseason, oltre a chiaramente momenti ad alta tensione in pista nello scorso campionato. Si preannuncia allora un bel testa a testa, che non escluderà probabilmente manovre al limite, come d’altronde Verstappen ha già fatto in passato quando l’asticella si è alzata.

Tuttavia, al momento tra i due si respira un clima molto disteso, gioviale e scherzoso. I due piloti sono stati infatti protagonisti nelle scorse ore di un’intervista doppia ai canali della Formula 1 per commentare i risultati e le sensazioni dopo i primi test della stagione, che tra l’altro hanno confermato per ora le aspettative di un sostanziale equilibrio lì in testa. Inevitabile poi una battuta sul rapporto tra i due piloti, che a questo punto si candidano come principali competitors per il mondiale

“Adesso il nostro rapporto è terribile. Non andiamo più d’accordo. Il 2024 ha avuto il suo prezzo, ci sono grandi drammi e grandi problemi“, ha commentato sarcasticamente Verstappen. Norris è stato al gioco e ha aggiunto: “L’altro giorno abbiamo anche litigato in un pub locale“. Il pilota olandese ha chiuso il siparietto con un’altra battuta: “Abbiamo dovuto farci scortare. Avrei voluto rifargli i connotati, ma in realtà ha ancora un bell’aspetto“.