Bagnaia penalizzato, bomba Ducati: terremoto in MotoGP

Pecco Bagnaia non ha avuto un inizio di weekend positivo, ma per lui le ‘brutte notizie’ non sono ancora finite

Un weekend in cui gliene sono successe di tutti i colori. Pecco Bagnaia spera davvero che il buongiorno non si veda dal mattino, altrimenti ci sarebbe di che preoccuparsi.

Il vice-campione del mondo non è riuscito venerdì ad entrare in top ten, dovendo quindi passare per la Q1 nelle qualifiche. Un problema che non si è rivelato tale, con il 63 della Ducati ufficiale che è riuscito a passare il taglio ed a conquistare la prima fila, alle spalle dei fratelli Marquez. La stessa posizione mantenuta poi nella sprint, con la scelta delle gomme hard davanti che non ha pagato. Un errore, come sottolineato da Tardozzi nelle dichiarazioni dopo la gara, che ha in parte condizionato il tentativo di rimonta di Bagnaia.

Ma a preoccupare il piemontese, più che i risultati in sé, sono le parole proprio del team manager della scuderia di Borgo Panigale: frasi che mostrano come nella Ducati credono fortemente nella capacità di Marquez di fare la differenza.

Bagnaia, Tardozzi elogia Marquez: “Differenza più grande in altre piste”

Se Marc Marquez ha iniziato con il piede giusto la stagione, prendendosi la vetta della classifica come non succedeva da quasi duemila giorni, Pecco Bagnaia cerca di capire quel che può ancora aggiustare per competere con il compagno di squadra.

Per il piemontese però le parole di Tardozzi non sembrano essere improntate all’ottimismo, con la possibilità che lo spagnolo sia ulteriormente avvantaggiato in altre piste per il suo modo di guidare. “Questa non è una pista in cui Marc può fare chissà che differenza – ha affermato il team manager Ducati dopo la Sprint – . Mi aspetto una differenza più grande in altre piste“.

Provando a fare un po’ l’analisi della parole di Tardozzi, ecco che emerge come Bagnaia potrebbe essere penalizzato nei confronti di Marquez su altri circuiti. E se il risultato in Thailandia, dove il piemontese avrebbe potuto giocarsela alla pari, è stato quello visto, allora per il Mondiale ci sarà davvero da faticare per avere la meglio dello spagnolo. Servirà un Bagnaia formato super per contrastare un Marc Marquez che ha già lanciato un messaggio chiaro alla concorrenza: con una moto che può vincere, lui vuole tornare a vincere. Il nono mondiale è l’obiettivo dichiarato e Bagnaia è chiamato quasi ad un’impresa per contrastarlo.