Colpo di scena Berrettini: tutto ribaltato

Dopo mesi complicati, arriva la notizia a sorpresa che può cambiare il futuro di Matteo Berrettini: la svolta delle ultime ore.

È un Matteo Berrettini in crescita quello visto nel corso dell’ultima metà di febbraio. Dopo mesi bui e travagliati, tormentato da continui acciacchi fisici che ne hanno minato prestazioni e risultati, le ultime apparizioni sembrano lasciare segnali incoraggianti. Il tennista romano, che nel 2022 aveva raggiunto il suo best ranking con il sesto posto nella classifica ATP, sembra che stia riuscendo a ritrovare lentamente ritmo e soprattutto fiducia.

Eppure bisogna dire che neanche il 2025 era cominciato bene per Berrettini. La fugace apparizione agli Australian Open, con l’eliminazione al secondo turno per mano di Rune, aveva lasciato certamente un po’ di amaro in bocca. E neppure la sua partecipazione ad inizio febbraio agli ATP 500 di Rotterdam era stata memorabile. In quell’occasione, infatti, The Hammer si era fatto subito buttare fuori dal padrone di casa Griekspor, con una prova ben lontana da quelle dei suoi migliori giorni. Tra Doha e Dubai, invece, sembra esser tornato un minimo di sorriso.

Sorpresa Berrettini, arriva la svolta

Matteo Berrettini si è arreso ai quarti di finale del Qatar Open contro Jack Draper, dopo aver però eliminato proprio Griekspor e, soprattutto, Novak Djokovic nei due turni precedenti. A Dubai, invece, si è fermato nella stessa fase del torneo dopo un tiratissimo match contro Tsitsipas, attualmente numero 4 al mondo. La sconfitta in tre set (7-6, 1-6, 6-4) ha fornito indicazioni interessanti, e soprattutto ha restituito un Berrettini in netta ripresa rispetto a quello visto nelle prime settimane del 2025.

Segnale, dunque, che il 28enne romano sta poco alla volta recuperando la condizione e che può nuovamente ambire a scalare la classifica ATP. Grazie ai buoni risultati ottenuti negli ultimi due tornei, il tennista italiano è infatti risalito alla 29esima posizione del ranking, rientrando per la prima volta nella Top 30 dal 2023. Ora lo attende il Masters 1000 di Indian Wells, e poi l’altro Masters 1000 di Miami. Due tornei prestigiosi, che potrebbero portare nelle tasche di Berrettini altri punti preziosi.

Il vero obiettivo può diventare ora quello di rientrare nella Top 16 prima del tanto atteso Roland Garros, risultato che gli consentirebbe così di partire direttamente dai sedicesimi di finale. Ci sono attualmente 1000 punti a separarlo da un altro italiano, Lorenzo Musetti, che occupa proprio la sedicesima piazza. Tanti, è vero, ma va detto anche che al livello di tennis attuale ha ragione di crederci. Servirà portare a casa risultati importanti nei 5 Masters 1000 prima dell’iconico Grande Slam di Parigi.