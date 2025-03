Como, Fabregas: “Meritavamo di più di quanto raccolto”

Al termine del match perso 2-1 in casa della Roma, ha parlato il tecnico del Como Cesc Fabregas in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo una società che praticamente ha iniziato da zero sei anni fa, penso che manca tanto, Como ti può aspettare. C’è voglia di giocare, di fare passi in avanti. Io quando parlo di vincere, alla fine si parla sempre di tre punti, ma il momento arriverà. Abbiamo comunque vinto perchè abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, con coraggio, con personalità. Una squadra che vince contro il Porto, Roma è una squadra forte, è vero che a noi manca qualcosa, ma è normale nel processo in cui siamo. Dobbiamo analizzare tutto e fare passo dopo passo nel processo. Siamo molto vicini a fare qualcosa di buono, me ne accorgo giocando contro le grandi squadre. Questo mi fa piacere perchè il momento arriverà. Da sopra vedevo una Roma in difficoltà, e mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una prova incredibile. I ragazzi dopo una partita tornano a casa pensando che alla prossima si può far bene, e avere questa mentalità aiuta a crescere più velocemente“.

Como, ancora Fabregas

Nelle ultime settimane ha ricevuto tanti attestati di stima, anche dallo stesso Ranieri. Si vede ancora a Como a lungo o succederà qualcosa: “Io penso solo che ora vado in pullman a rivedere la partita, per analizzarla, per dare messaggi giusti alla squadra e per andare a vincere a Venezia. Non possiamo sbagliare, dobbiamo essere attenti e conquistare la salvezza che è l’obiettivo della stagione. Sono molto esigente con me stesso, dico pubblicamente quando la squadra gioca bene o no, e la squadra per le prestazioni meritava di più di quello che ha raccolto. Ci sono partite in cui meritavamo di più, come contro la Juventus, ma nel nostro percorso manca poco“.