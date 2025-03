Frattura ed intervento chirurgico: tegola pesantissima per la big

Altro infortunio per la big, una maledizione che rende cortissima la coperta a disposizione del tecnico: ecco chi si è fatto male

Pessima notizia per il top club che perde un altro tassello. A volte sembra esserci davvero una maledizione su certe squadre che continuano a perdere continuamente pedine. Quando sembra vicino un rientro, ecco che si fa male qualcuno.

Inoltre spesso è successo nello stesso ruolo dunque non è nemmeno una situazione livellata: quando si fa male un giocatore in quella posizione, automaticamente succede lo stesso anche ai suoi sostituti naturali. Una dinamica davvero sfortunata.

Infortunio pesante, servirà l’intervento chirurgico

La Fortitudo saluterà per qualche mese anche Luca Vencato. Il playmaker si è infortunato alla mano destra e appena arrivato in ospedale filtrava pessimismo. Il bollettino medico non lascia spazio a troppe interpretazioni: frattura del terzo metacarpo della mano destra.

Insomma, visita specialistica e operazioni chirurgica. Oltre a lui, si era fatto male anche Gherardo Sabatini, nel suo caso lesione al legamento crociato e del collaterale. Attillo Caja ora si trova solamente con Alessandro Panni come sostituto di Fantinelli.

I prossimi due mesi saranno parecchio complicati con pochissimi uomini a disposizione. Di conseguenza non è da escludere un intervento da parte della società per aumentare il numero di pedine in questo momento clou.

Buone notizie solamente per quanto riguarda Kenny Gabriel: il lungo americano è vicinissimo al rientro dopo essere stato fuori tre mesi. Tornerà ad avere un ruolo importante in vista delle prossime sfide, con la speranza di recuperarne altri.