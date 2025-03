Juventus, striscione shock da parte dei tifosi (FOTO)

Momento molto complicato in casa Juventus, cresce infatti la tensione tra i tifosi e la squadra dopo la doppia eliminazione, in Champions League e Coppa Italia contro PSV e Empoli. In serata, un gruppo di tifosi bianconeri si è radunato fuori dal J-Hotel – albergo dove la squadra è attualmente in ritiro in vista della gara di domani sera contro il Verona – per contestare duramente la società, l’allenatore e i giocatori.

Juventus, lo striscione shock

In vista della gara contro il Verona, la Juventus è radunata attualmente al J-Hotel. All’esterno dell’impianto diversi tifosi bianconeri stanno contestando duramente la società e la squadra. I supporter della Vecchia Signora hanno esposto uno striscione che recita: “Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti, avete rotto il cazzo tutti quanti“. Un messaggio duro e netto quello del tifo bianconero vero squadra e società all’interno di una stagione complicata per la Juventus con i bianconeri che però in caso di successo domani contro il Verona potrebbero salire a -6 dall’Inter capolista. L’uscita di scena dalla Coppa Italia ha alimentato il malumore di una tifoseria già delusa dai risultati altalenanti della squadra. Dopo un avvio di stagione promettente, la Juve è crollata venendo eliminata da Coppa Italia e Champions League. Ora a bianconeri resta solo il campionato con l’obiettivo minimo di centrare il quarto posto.

Juventus, le parole di Giuntoli

Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli sceglie di metterci la faccia, il giorno dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. L’uomo mercato bianconero ha parlato così a Sky Sport: “Siamo in linea con quanto detto dal mister. Ieri è stata una prestazione inaccettabile, me è convinta la squadra, l’allenatore e lo siamo pure noi. Stamattina ci siamo trovati con Scanavino, Ferrero e Thiago Motta e a mente fredda abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti, e loro per primi, di poter fare di più per centrare l’obiettivo Champions League al termine della stagione“.