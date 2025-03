Milan-Lazio 1-2, terzo ko consecutivo in Serie A per i rossoneri

Dopo Torino e Bologna cade ancora anche in casa il Milan che va ko 1-2 all’ultimo istante nel posticipo domenicale della 27^ giornata di Serie A contro la Lazio. A decidere il match le reti di Zaccagni e Pedro (su rigore). Per il Milan momentaneo 1-1 di Chukwueze.

Milan-Lazio, le ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic, Lazzari. All. Marco Baroni.

La sblocca Zaccagni

Lazio pericolosa dopo 3 minuti con Dia. Subito una chance per Dia, imbeccato in profondità: Maignan diventa immediatamente protagonista dell’incontro con una parata fondamentale. Angolo per i biancocelesti. Ancora Lazio al 7′. Nuno Tavares svernicia Jimenez e va sul fondo: il suo cross forte, rasoterra, viene deviato prima da Maignan e poi da Pavlovic che rischia l’autogol. Vantaggio al 29′ per la Lazio. Gol di Zaccagni. Azione in area di Marusic, servito da Tchaouna, e conclusione rasoterra, di potenza, del terzino: deviazione di Maignan su cui il numero 10 biancoceleste trova la spaccata con i tempi giusti, portando avanti i suoi. Occasione Milan con il subentrato a Musah, Joao Felix. Joao Felix entra in area e conclude, non trovando il migliore degli impatti con la sfera anche a causa della poca aderenza con il terreno di gioco. Ancora Zaccagni vicino al gol in chiusura di primo tempo. Ma che gol stava facendo Zaccagni?! Contropiede orchestrato a meraviglia da Tavares, cross al centro allontanato dalla difesa: conclusione al volo da parte del numero 10 che sfiora il palo.

Pari Milan poi decide Pedro

Milan che non riesce a riaprirla. Al 67′ rossoneri in 10. Pavlovic entra in scivolata su Isaksen lanciato a rete: per il direttore di gara pochi dubbi, è rosso diretto per il difensore! Spinta del Milan che si concretizza a 4 dalla fine con Chukuwueze. Clamoroso a San Siro! Cross di Rafa Leao, Tavares si dimentica completamente dell’esterno che, di testa, trova la rete del pareggio. Al 97′ rigore per la Lazio. Fallo di Maignan su Isaksen. Manganiello richiamato al Var assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Pedro che fa 1-2. Terzo ko consecutivo in A per il Milan. Lazio momentaneamente quarta a +1 sulla Juve.