Le formazioni ufficiali di Milan e Lazio: scopri le scelte di Conceição e Baroni!

Serata importante a San Siro. Il Milan, in grande crisi, dopo l’eliminazione dalla Champions League e le conseguenti due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna, ospita la Lazio. Una sfida molto importante sia per i rossoneri che dovranno superare la difficoltà delle contestazioni dei tifosi e si giocheranno ancora le ultime carte per la corsa alle Coppe europee. Ma sarà una gara importantissima anche per la Lazio. I biancocelesti di Marco Baroni devono vincere per mettere pressione alla Juventus in ottica quarto posto, ma con una vittoria potrebbero anche avvicinarsi sensibilmente al terzo posto dell’Atalanta. Insomma, in palio c’è una parte delle ambizioni e degli incassi della prossima stagione. Ecco quindi le scelte dei due allenatori di Milan e Lazio, Conceição e Baroni.

Gli undici titolari di Milan e Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, T. Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leão; Giménez. All. Conceição.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, N.Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.