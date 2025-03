Il Torino vince a Monza 2-0 con Elmas e Casadei. Biancorossi sempre più vicini alla B

Vince il Torino allo U-Power Stadium di Monza. Alla squadra di mister Vanoli bastano due reti, una per tempo, per chiudere l’ennesimo ko dei brianzoli. La squadra di Vanoli sempre più vicino all’obiettivo salvezza, mentre i biancorossi si avvicinano alla retrocessione.

Torino in vantaggio, il Monza lotta ma non basta

Nel soleggiato mezzogiorno di Monza, biancorossi e Torino scendono in campo per il quinto match della 27^ giornata. L’avvio di gara è di marca granata che ci prova ben più dei padroni di casa che preferiscono attendere. La formazione di Paolo Vanoli ci prova più volte. Almeno due le situazioni in cui Casadei ci prova seriamente. Ma in entrambe le occasioni non riesce a fare male, anche grazie a Stefano Turati che fa buona guardia.

Poi il Monza toglie pian piano la testa da guscio, arrivando più volte in area del Torino. Kyriakopoulos costringe alla parata Milinkovic-Savic. I brianzoli prendono coraggio, ma lo pagano. Un errore di Bianco apre il contropiede di Vlasic che apre per Lazaro. Il cross basso dell’austriaco è preda di Elmas. È l’ultima occasione del primo tempo che si chiude con gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Torino continua a provarci mentre il Monza sembra mollare la presa. I tentativi del Torino rimbalzano su Turati che sfodera qualche ottimo intervento: prima su Casadei e poi su Adams. Ma dopo 20 minuti, passa, su un cross, la palla rimane in area di rigore. Sul pallone vagante, Casadei si avventa sul pallone e scarica un grande destro sotto la traversa. 2-0, primo gol in maglia granata per l’ex giocatore di Chelsea e Inter. E di fatto chiude la gara che nell’ultima mezz’ora scivola via senza ulteriori emozioni.