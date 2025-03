Motta perde un altro pezzo: ecco chi si aggiunge agli indisponibili della Juventus

Sono giorni complicati in casa Juventus, dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia, contro l’Empoli nel turno risolto ai calci di rigore. Quest’oggi, il tecnico bianconero Thiago Motta è andato in conferenza stampa per presentare la gara di domani sera nel monday night di Serie A contro l’Hellas Verona. E dall’incontro con i giornalisti è emersa una novità non positiva per la squadra bianconera. Contro il Verona, infatti mancherà Francisco Conceição. L’esterno portoghese ha avuto un risentimento muscolare alla coscia e non sarà a disposizione per la gara di domani. “Mancheranno Cabal, Bremer, Douglas Luiz, Milik, Veiga, Savona e Conceição”.

Terzo ko stagionale per Conceição

Per l’esterno ex Porto, figlio dell’attuale allenatore del Milan, è il terzo ko muscolare della stagione. Già ad inizio stagione a inizio 2025 l’esterno in prestito dalla formazione dei Dragoni portoghesi. Un problema in più in vista di domani per la squadra di Motta che, soprattutto in casa all’Allianz Stadium, ha faticato contro le piccole. Il Verona, come le altre squadre di bassa classifica, arriverà a Torino per chiudersi e cercare di limitare la Juventus per ripartire e fare male. Ed è proprio in queste gare che Chico Conceição è stato finora decisivo nella stagione della formazione bianconera. Un problema in più per la Juventus, in un momento di grande crisi.

La Juventus ritrova Kalulu

Per un giocatore che sarà indisponibile per un problema muscolare, un altro tornerà a disposizione. Dopo oltre un mese dall’infortunio contro il Benfica, infatti, Motta avrà a disposizione nuovamente Pierre Kalulu. Il francese si è allenato solo due volte con il gruppo, ma sarà sicuramente in panchina domani. In campo, invece, la coppia sarà quella formata da Federico Gatti e Lloyd Kelly, che sta “tirando” la carretta dal primo tempo della gara sciagurata contro il PSV Eindhoven, nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League.