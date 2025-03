Parma, Chivu: “Sconfitta? Ripartirei comunque da questa gara”

Cristian Chivu, tecnico del Parma, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko esterno della sua squadra contro l’Udinese: “Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ la fisicità dell’Udinese, ci è mancata qualche palla in verticale faticando a uscire dal basso. Abbiamo giocato tanto in orizzontale e all’indietro. Nella ripresa abbiamo avuto più coraggio, mettendo più pressione, a questa squadra servono certezze. E’ giovane e serve questo per fare al meglio il finale di campionato. Potevamo anche nella ripresa giocare meglio in tanti frangenti la palla. Ripartirei da questa ripresa però, perchè l’abbiamo giocata bene“.

Parma, ancora Chivu

Del Prato ha qualche problema fisico: “Ha avuto un problema alla caviglia ma ci ha seguito lo stesso perché sa la sua importanza all’interno del gruppo. Abbiamo preferito lasciarlo a riposo però“.



Quache chance l’avevate avuta ma serve più cinismo: “Potevamo fare meglio sottoporta, bisogna essere più cinici ma potevamo anche prendere più gol perché abbiamo concesso qualche contropiede aperto. Questo gruppo però sta crescendo, vedo miglioramenti, tanta voglia, un lavoro sui dettagli che è fondamentale per restare in questa categoria“.

Una scelta aspettare così bassa l’Udinese: “Volevamo mettere pressione ma non trovavamo i tempi giusti, i loro difensori sono riusciti quindi a giocare bene la palla e a trovare condizioni di superiorità. Nell’intervallo ci siamo guardati in faccia, dovevamo prenderci responsabilità e una reazione l’ho vista“.