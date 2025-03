Roma-Como, le uffciali: Ranieri sorprende nell’undici titolare

Alle 18.00 scenderanno in campo Romo e Como per la 27^ giornata di Serie A. Niente Dovbyk dal 1′ minuto. In attacco Ranieri punta su Shomurodov. Sorpresa Soulé sulle fascia a centrocampo per i giallorossi. Fabregas esclude ancora dal 1′ minuto ancora una volta Cutrone.

Roma-Como, le ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Diao, Nico Paz. All. Fabregas.