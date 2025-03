Schumacher, tifosi senza parole: la notizia fa il giro del mondo

Sorpresa tra i tifosi per la notizia che riguarda anche Michael Schumacher: se ne parla in tutto il mondo

Le notizie su di lui arrivano con il contagocce, anzi non ce ne sono proprio. Su Michael Schumacher è calato il silenzio ormai da anni, da quando la sua vita è stata sconvolta dall’incidente sugli sci nel 2013.

Da allora la famiglia ha deciso di alzare un muro a protezione dell’indimenticato campione, un muro che ha resistito anche ai tentativi di ricatto di qualche malvivente, punito ora dalla legge tedesca. Il nome di Schumacher non è stato cancellato però dal mondo dello sport, tutt’altro. La sua leggenda continua a far parlare, le sue vittorie sono diventate parte della storia della Formula 1 e non solo.

Nei circuiti la sua figura è sempre un termine di paragone, ma anche oltre il paddock il nome di Schumacher non è stato dimenticato. Ora arriva la notizia che coinvolge anche lui, oltre ad altri sportivi che hanno segnato un’epoca: si tratta della classifica Forbes relativa agli atleti che hanno guadagnato di più in un anno solare. Tra di loro, ovviamente, non può mancare Schumacher.

Schumacher nella classifica Forbes: per due anni il più ‘ricco’

Michael Schumacher è stato lo sportivo che ha guadagnato di più per due stagioni: nel 1999 e nel 2000, il pilota tedesco ha portato a casa guadagni stimati in circa 49 e 59 milioni di dollari.

Prima e dopo di lui tutti nomi che hanno scritto pagine di storia dello sport. Negli anni novanta il protagonista è stato Michel Jordan, capace di mettere sul conto in banca più soldi di tutti gli altri atleti per ben sei anni: dal 1992 al 1995 e poi nel 1997 e 1998. Oltre alla stella Nba, a primeggiare in questa classifica anche Mike Tyson (1990 e 1996) e un altro pugile, Evander Holyfild (1991).

Il duemila invece è segnato dal dominio di Tiger Woods, lo sportivo che ha guadagnato di più dal 2001 al 2011, toccando anche la cifra di 115 milioni di dollari all’anno. Il pugilato torna con Floyd Mayweather Jr. che si alterna con Woods all’inizio del secondo decennio del Duemila. Quindi entra in scena il calcio con Cristiano Ronaldo nel 2016 e 2017 e Lionel Messi nel 2019, toccando guadagni stimati pari a 127 milioni di dollari. Nel 2020 è Roger Federer lo sportivo più ricco, poi dopo la parentesi Conor McGregor, tocca ancora al calcio: Messi nel 2022 e Ronaldo negli ultimi due anni con il maxi ingaggio all’Al Nassr che lo ha fatto arrivare a guadagnare in un anno anche 260 milioni di dollari.