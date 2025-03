Serie A, il Bologna vola: rimonta anche il Cagliari 2-1. Genoa e Empoli non si fanno male: 1-1

Bologna-Cagliari 2-1

Italiano sceglie un ampio turnover per via dei pochi giorni di riposo dopo il vittorioso recupero del Bologna col Milan. E le scelte del tecnico bolognese si fanno sentire. I rossoblù di casa creano, ma il Cagliari controlla serenamente e al primo affondo va avanti. Piccoli semina la difesa dei felsinei, allarga per Augello che crossa e lo stesso centravanti ex Atalanta insacca di testa. I ragazzi di Italiano provano a reagire, ma la formazione di Nicola tiene per il resto della prima frazione, senza rischiare troppo.

L’avvio di secondo tempo però è tutto di marca felsinea. L’ingresso di Cambiaghi cambia la partita: l’esterno ex Atalanta anticipa il neo entrato Felici che commette fallo da rigore. Orsolini spiazza Caprile e pareggia. I rossoblù alzano il ritmo e mettono in difficoltà la formazione sarda. Caprile compie due miracoli, ma non può nulla al 56′ sul pallone servito alla grande da Cambiaghi in area per lo stesso Orsolini: 2-1. Così i rossoblù agganciano la Lazio a -2 dalla Juventus.

Genoa-Empoli

Come ormai da mesi, D’Aversa deve fare i conti con tante assenze ma dopo l’impresa di Coppa Italia contro la Juve dove aveva comunque fatto riposare tanti titolari, propone la formazione migliore. Vieira non ha grandi problemi. Il primo tempo della squadra di casa però è molto deludente. La squadra del tecnico francese sbatte contro il muro dei toscani e non riesce mai a rendersi pericolosa. L’empoli quindi passa al 36′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quindi, la squadra di D’Aversa va avanti con Grassi che scaraventa in rete un pallone vagante in area di rigore.

Nella ripresa il Genoa ci prova con più insistenza e alla fine giunge al pareggio. È lo sfortunato autogol di Silvestri a pareggiare i conti nel finale 1-1.