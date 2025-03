Sport italiano in lutto: addio al tecnico leggendario

Il saluto della società: “Ha lasciato un segno profondo nei cuori di quelli che lo hanno conosciuto e che lo hanno avuto come allenatore”

Il mondo dello sport avrebbe bisogno di più uomini come lui. Uomini prima che allenatori, perché è solo quando le due cose vanno a braccetto che escono fuori i veri valori. Dei singoli atleti, come dell’intero gruppo squadra. Solo così si può vincere, o quantomeno provarci.

Non tutti quelli che lasciano questa terra hanno lasciato il segno. Lui senz’altro ci è riuscito. Un segno indelebile nello sport italiano, nello specifico nel canottaggio. Una disciplina in lutto per la scomparsa a 74 anni di Guerrino Zingaro.

Canottaggio in lutto per la scomparsa di Guerrino Zingaro

Zingaro è stata una figura chiave dell’intero movimento remiero. Come scrive la Federazione Italiana di Canottaggio, “ha portato al successo tanti canottieri nelle varie categorie”, come “Elia Luini, pluricampione mondiale e argento olimpico nel doppio Pesi Leggeri ai Giochi di Sydney 2000″.

Tra il 1990 e il 2000 collaborò in più occasioni con lo staff tecnico della Nazionale, da quella Senior fino alla Pesi Leggeri. Ha lavorato anche per quella femminile, mentre a livello di club è stato capo allenatore in tanti circoli, conquistando un successo dietro l’altro.

“Affezionatosi a quelle terre dopo i tanti anni trascorsi a Piediluco al servizio delle squadre nazionali – sottolinea la Federazione – Guerrino Zingaro si era trasferito a Leonessa, distante una trentina di chilometri dal Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica, dove ha anche gestito un ristorante fino alla scomparsa della moglie Paola”.

Addio a Guerrino Zingaro: “Ha lasciato un segno profondo nei cuori di quelli che lo hanno conosciuto e che lo hanno avuto come allenatore”

“Il Presidente federale Davide Tizzano, a nome personale, del Consiglio e del canottaggio nazionale, si unisce al dolore dei Famigliari ed esprime le più sincere condoglianze per la scomparsa di Guerrino Zingaro”, recita la nota di cordoglio della FIC.

Anche la Canottieri Varese, città dove è nato e circolo in cui ha allenato, ha dato il suo ultimo e toccante saluto a Guerrino Zingaro. “Dotato di un carattere forte e determinato, ma al contempo affabile e sempre disponibile, ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di allenarsi sotto la sua guida. Gli atleti che ha seguito serbano di lui un ricordo fatto di grande stima e sincero affetto.

Il nostro Direttore Generale Pierpaolo Frattini, allenato proprio da Guerrino in Canottieri quando vinse il Mondiale Junior, lo ricorda con grande affetto e simpatia, rievocando la frase che Guerrino pronunciava spesso: ‘Dai sù, passami l’ingegner nella cassetta’, uno strumento oggi quasi in disuso per la messa a punto delle barche.

“La Canottieri Varese si stringe attorno alla famiglia” di Zingaro, “in questo triste momento, rendendo omaggio al ricordo di un professionista appassionato e di un uomo dal grande spessore umano”.