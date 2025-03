Udinese, Runjaic: “Possiamo crescere ancora”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese ha parlato così in Conferenza Stampa dopo il successo 1-0 contro il Parma: “Partiamo con il dire che abbiamo fatto una buona gara, intensa, siamo contenti di questa vittoria e siamo soddisfatti di questi 3 punti. Sappiamo che stagione è stata la scorsa. Poi le cose possono cambiare velocemente nel calcio, il Napoli per esempio dopo 7 vittorie ha rallentato. E’ inutile guardare troppo il futuro, bisogna concentrarsi sul lavoro settimanale e poi molte cose vengono da sole. Vogliamo continuare il percorso su questa strada, vogliamo dare il massimo, non so dirvi quale sia ancora, ma la cosa più importante è vivere il momento cercando di crescere sempre di più“.

Come sta Atta: “Sta bene, ha corso molto, nella ripresa ha fatto molti scatti. Ha bisogno di accumulare minuti, non ha giocato così spesso da titolare, ha ancora bisogno di un po’ di tempo per diventare un giocatore maturo in grado di reggere più gare di fila. Ha un grande fisico, sa metterci intensità, può capitare di cedere ma penso ci sarà già settimana prossima“.

Sulla gara e cosa migliorare

C’è la sensazione che la squadra si diverta ad applicare il piano tattico: “Penso che abbiamo continuato a tenere fede ai nostri principi, abbiamo lavorato, poi quando la squadra è riuscita ad assimilare al meglio questi principi poi i risultati si vedono. I miei giocatori si capiscono sempre meglio di settimana in settimana, nell’ultimo periodo non abbiamo fatto molti cambi. Karlstrom e Lovric stanno giocando molte gare insieme, c’è armonia tra loro. Ekkelenkamp sta migliorando sempre di più e può fare ancora meglio. Bijol e Solet si sono trovati in sintonia fin dal primo giorno. Punti e vittorie danno sicurezza in più. Mi è piaciuto come abbiamo giocato nel primo tempo, abbiamo giocato bene, nella ripresa potevamo però chiuderla“.

Un aspetto da migliorare: “Nella ripresa non abbiamo giocato come nel primo tempo, possiamo migliorare fisicamente e nella cattiveria negli ultimi metri. Dobbiamo lavorarci, forse dobbiamo anche fare un passo in avanti nella fase offensiva però bisogna vedere anche come gioca l’avversario, come evolve la partita. Oggi abbiamo avuto tanto possesso palla ma dovevamo essere più precisi“.