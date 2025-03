Allarme Ducati, Bagnaia è una furia: terremoto in MotoGP

Stoccata di Pecco Bagnaia alla Ducati dopo il terzo posto in Thailandia: la frecciata è diretta al team dopo il trionfo di Marquez

Un weekend da dimenticare per Pecco Bagnaia. Il vicecampione del mondo ha limitato i danni con due terzi posti, ma la prova di forza data da Marc Marquez non può che inquietarlo.

Lo spagnolo in Thailandia ha stracciato gli avversari, addirittura concedendosi il lusso di far passare in testa il fratello Alex durante la gara per tenere a bada la pressione delle gomme, per poi ripassarlo facilmente quando il traguardo si stava avvicinando. Una dimostrazione di potenza che forse Bagnaia non aspettava, o forse sì considerando le dichiarazioni nel post gara.

Il pilota piemontese lancia un messaggio chiarissimo alla Ducati e le sue parole sembrano essere una stoccata in risposta al team che forse si aspettava qualcosa di più da lui in questo primo fine settimane di gara. Un messaggio che può accendere un po’ la tensione all’interno del box del team ufficiale di Borgo Panigale, anche se tutti si aspettavano che questo potesse avvenire considerata la presenza nello stesso team di due piloti che puntano al titolo.

Bagnaia, stoccata alla Ducati: subito scintille in MotoGP

Marquez domina, Bagnaia fatica ed allora le scintille previste arriva già prima del previsto. Così il pilota piemontese nel post gara mostra tutta la sua insoddisfazione per la gara e il terzo posto finale, spiegando che non è certo questa la posizione per la quale vuole combattere.

“Il mio obiettivo non è quello di arrivare terzo – le sue dichiarazioni – , però ci sono state diverse difficoltà e purtroppo siamo arrivati lunghi con i test. Ho dovuto continuare venerdì e non sono riuscito a fare le prove necessarie. Per tutto il weekend ho rincorso, fortunatamente abbiamo finito e non succederà più“.

Bagnaia però mostra di non essere assolutamente sorpreso di come sono andate le cose, anzi è consapevole delle difficoltà che lo attendono in questo inizio di stagione e lo dice in maniera molto chiara. “Dopo i test mi aspettavo assolutamente un inizio così. Se c’è qualcuno che non se l’aspettava, dovrà ricontrollare un po’ di cose“.

Messaggio chiaro ed ora sarà l’Argentina a dire se l’allarme Ducati dovrà davvero risuonare oppure arriverà la risposta in pista di Pecco Bagnaia. Perché di lasciar andare via Marquez, il pilota piemontese non ne ha proprio voglia.