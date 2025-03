Al-Nassr, cambia il futuro di CR7? L’annuncio del presidente spiazza tutti

Il Portuguesa, formazione che milita nel campionato Paulista, sogna i big del calcio europeo e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, potrebbe presentare un’offerta per Cristiano Ronaldo, stella e capitano dell’Al-Nassr, che salvo sorprese dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con i gialloblù in scadenza nel 2025 con delle cifre da capogiro.

In un’intervista alla CNN, il presidente della Portuguesa, Alex Bourgeois, ha dichiarato, dopo aver svelato di aver provato a ingaggiare un’altra stella portoghese, Nani: “Vogliamo rinforzare la squadra e risvegliare l’orgoglio della comunità portoghese qui in Brasile: proveremo di nuovo, per il campionato Paulista 2026, a portare un grande portoghese qui in Brasile“.

Le dichiarazioni del presidente del Portuguesa su Cristiano Ronaldo

Obiettivo chiaro, provare a convincere uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, nonostante la priorità del numero 7 dell’Al-Nassr sia quella di restare in Saudi Pro League con il numero uno del club brasiliano che non ha perso tempo a spendere elogi per l’ex Real Madrid e Juventus: “Cristiano Ronaldo è il più grande portoghese di tutti i tempi, è la più grande personalità al mondo oggi. Sarebbe fantastico. Ma è ovvio che è un grande portoghese e, ovviamente, a un certo punto, dovremo provare a parlare.”

Bourgeois potrebbe convincere Cristiano Ronaldo a sposare il progetto del club brasiliano anche se sa che non sarà facile: “Ciò di cui abbiamo bisogno, e che fa parte del nostro piano strategico, è creare un ponte tra Brasile e Portogallo attraverso il Portuguesa. Stiamo già facendo progressi in questa direzione. Crediamo che questo avvicinerà a noi molte persone di questa comunità di 25 milioni. Ci sono molte cose in Portogallo, oltre al calcio, per cui i brasiliani vanno lì, che si tratti di vino, cibo, religione, spiagge, ecc. Quindi, quello che vogliamo è portare tutto questo nel posto più vicino qui in Brasile per creare questo ponte”.

Nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente di più con il futuro di Cristiano Ronaldo uno degli argomenti più in voga del mercato!