Il punto sulla Serie B: fuga neroverde. E che lotta in zona salvezza!

In Serie B c’è il Sassuolo di Grosso che ha dato una mazzata al campionato, battendo il Pisa nello scontro diretto di sabato e volando otto lunghezze sopra la formazione toscana, che comunque può difendere il secondo posto che varrebbe ancora la massima serie e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra i nerazzurri e lo Spezia. Appuntamento al Picco per una partita davvero spettacolare e che può indirizzare una stagione intera. Se i liguri riuscissero a vincere, ecco che la corsa promozione si riaprirebbe.

Divertimento in classifica

Con un pari o un acuto pisano, il timbro dei toscani sulla A diventerebbe pressoché definitivo. Al quarto posto c’è il Catanzaro, che si sta contentendo la zona playoff con Cremonese, Cesena, Juve Stabia e Palermo. Senza tagliar fuori Bari e Modena che non vogliono tirarsi indietro per centrare la griglia per gli spareggi della promozione.

L’analisi di Inzaghi dopo il ko di Reggio Emilia

Pippo Inzaghi si è espresso così dopo la sconfitta di Reggio Emilia: “Sono molto orgoglioso della mia squadra. Non abbiamo disputato il primo tempo che volevamo, troppo timorosi rispetto al solito, ma nella ripresa abbiamo fatto il massimo. Abbiamo avuto tre occasioni nitide davanti alla porta con Tramoni, Lind e Meister, oltre al tiro di Tramoni sullo 0-0. Un grandissimo secondo tempo: ripartiamo da qui, dobbiamo aggredire e andare in avanti, non essere attendisti, questo è il Pisa che voglio. Probabilmente i tanti giovani che abbiamo hanno sentito un po’ il carico della sfida, anche se in realtà abbiamo sofferto poco – ha proseguito -. Purtroppo, abbiamo regalato il primo tempo. Nel secondo, invece, non abbiamo mai subito ripartenze, nonostante giocassimo contro giocatori fortissimi, tra cui Berardi. Non sempre capita di avere tante occasioni clamorose e non segnare.

Ci dispiace per la nostra gente, la stessa che ha cantato ‘Vi vogliamo così’. Oggi abbiamo mosso 7.000 tifosi e sentirli cantare in quel modo significa che hanno apprezzato il nostro impegno. Non sarà una partita decisiva perché ci saranno altre nove gare e 27 punti in palio”.