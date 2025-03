Incredibile in Estonia: tifosi fanno una sauna all’interno dello stadio

Sono iniziati da pochi giorni i campionati nei paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e iniziano ad arrivare testimonianze niente male soprattutto per il calore dei tifosi. Nonostante gli impianti siano piccoli, il mondo del pallone è seguito anche nei paesi del Nord-Europa. Immagini incredibili arrivano da Parnu (Estonia), dove la formazione di casa ha giocato contro il Nomme Kalju (0-3 il punteggio finale).

Sauna in campo: siamo in Serie A estone

Cinque tifosi della formazione di casa sono stati ritratti mentre facevano una seduta di sauna. Immortalati dalla tv nazionale poco dopo l’inizio della partita, anche qualche giocatore in campo ha mostrato simpatia per il gesto che, se a noi può sembrare inusuale, non lo è in quei contesti.

Si parla molto di Estonia in questi giorni

In Italia si sta parlando molto di Estonia in questi giorni per la storia della canzone del rapper estone Tommy Cash, dal titolo ‘Espresso Macchiato’. Recentemente è stata utilizzata sui social da alcune giocatrici, tra le altre, dell’Atletico Madrid e del Napoli, anche Alisha Lehmann, della Juventus Women, ha fatto uso della canzone per un video pubblicato sui social.

Lehmann ha giocato in diversi top club e l’attaccante ha segnato nove gol con la Nazionale femminile svizzera, e sui social network vanta decine di milioni di follower, il che rende la calciatrice più seguita al mondo.

Anche un piccolo video di danza postato dalla squadra femminile della Juventus ha ottenuto quasi un milione di visualizzazioni in un solo giorno. Insomma, in questi giorni in Italia si sta parlando davvero tanto di Estonia, forse come non mai. Da Tommy Cash alle polemiche annesse e connesse, ora pure quest’episodio della sauna all’interno di un impianto di Serie A nazionale durante la prima giornata del campionato di calcio.

Gli stati baltici hanno ripreso a giocare e le temperature più miti della primavera che si avvicina porteranno sicuramente più pubblico negli stadi.