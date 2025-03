Infortunio pesante e crollo Juve: Motta non può farci nulla

La Juventus si ritrova a dover combattere contro i vari tanti infortuni che stanno complicando la situazione

La situazione in casa Juventus è veramente complicata. L’eliminazione sorprendente in Coppa Italia contro l’Empoli in casa ha fatto perdere la pazienza a molti tifosi bianconeri che già rumoreggiavano visti i tanti pareggi in campionato e le altre une eliminazioni in Champions League e Supercoppa.

Thiago Motta si è molto arrabbiato in conferenza stampa, facendo capire ai giornalisti che la colpa è solo sua per ciò che è accaduto contro l’Empoli e che il mancato atteggiamento dei suoi ragazzi lo hanno fatto vergognare. Parole durissime a margine di una gara pesante.

Juventus, pessime notizie: la situazione è drammatica

Massimo Pavan ha parlato chiaramente della situazione in casa Juventus, spiegando come l’argomento difesa dev’essere approfondito. È vero che i bianconeri stanno prendendo troppi gol, spiega Pavan, ma il problema sono anche i parecchi infortuni.

La lista degli infortuni nel reparto arretrato per Thiago Motta è lunghissima: Bremer e Cabal hanno riportato una rottura del crociato, finendo così la propria stagione in netto anticipo. Kalulu non gioca da fine gennaio e sta rientrando adesso, all’inizio di marzo.

Poi anche Savona, attualmente fuori per infortunio così come Renato Veiga: l’ex Chelsea aveva iniziato benissimo, ma un problema fisico accusato nel match di ritorno contro il PSV lo ha messo ko. Da non dimenticare anche i vari guai fisici per Cambiaso.

Insomma, la Juve avrebbe dovuto giocare con Bremer e uno tra Kalulu e Gatti al suo fianco, Cabal da una parte e Cambiaso dall’altra. La realtà ha visto due di questi fuori per tutta la stagione e lo stesso Andrea tra infortuni e voci di mercato.

Infatti l’ex Genoa e Bologna era stato accostato prepotentemente al Manchester City di Pep Guardiola. Poi non si è fatto nulla, ma non è da escludere che un top club non si presenti a Torino per chiedere informazioni per il centrocampista esterno.