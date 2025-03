Ingiustizia Hamilton, la Ferrari sbotta: interviene Elkann

La Ferrari è pronta ad entrare nella nuova stagione di Formula 1, ma è ancora polemica attorno a Lewis Hamilton.

Si sono conclusi i tre giorni di test in Bahrain in vista della nuova stagione di Formula 1. Le scuderie cominciano a tirare i primi bilanci in base ai risultati ottenuti dai giri in pista delle nuove monoposto, facendo la conta dei pro e dei contro e degli aspetti da migliorare prima della partenza ufficiale. La prima tappa del 2025 è in programma come sempre in Australia, nel tracciato di Melbourne, nel weekend del 15 e 16 marzo.

La Red Bull sembra aver dato risposte convincenti dopo la mezza crisi affrontata lo scorso anno. Anche la McLaren, con Norris e Piastri, ha confermato le attese e si piazza ai nastri tra le principali contendenti per i due titoli in palio. Anche la Mercedes ha dato risultati tutto sommato positivi, così come la Ferrari. La rossa ha ancora qualcosa da rivedere, ma, come sottolineato da Fred Vasseur, fa tutto parte del naturale percorso di una vettura sostanzialmente nuova in tanti aspetti rispetto alle precedenti.

Polemica Hamilton, si espone anche Elkann

La scuderia di Maranello è indubbiamente tra le principali osservate in vista del 2025. Dopo anni a guardare dalle retrovie, Charles Leclerc spera di poter essere finalmente grande protagonista in prima persona delle battaglie con Verstappen, ma non solo. E poi c’è Lewis Hamilton, il colpo da 90 della rossa che sogna di ritornare a far paura. Il matrimonio è realtà, dopo esser stato accarezzato per diverse stagioni.

Eppure, non tutti sono stati convinti fino in fondo da questa operazione, ritenendo ormai finiti i tempi gloriosi di Sir Lewis, che dunque avrebbe ben poco da dare alla Ferrari. In scia di ciò, i più critici ne hanno visto principalmente una mossa di marketing, un modo per muovere sponsor e introiti, sia per il pilota che per la scuderia. A mettere fine una volta e per tutte alla polemica, però, è intervenuto direttamente John Elkann, uno dei principali architetti del trasferimento: “Credo che alcuni commenti che dicono che è stata fatta un’operazione di marketing siano davvero ingiusti nei confronti di Lewis”.

Il numero uno della Ferrari, presente a Sakhir per assistere ai test della rossa, ha proseguito ancora a Time Magazine sulla questione: “La verità è che Lewis non ha bisogno di questo e la Ferrari non ha bisogno di questo. Quel che dobbiamo fare è vincere i campionati e fare grandi cose in pista. Se questo dovesse accadere, quel che riguarda tutto quel che c’è fuori dalle piste, andrà a sistemarsi da solo. Le possibilità sono illimitate”