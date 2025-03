Inter, rivoluzione totale: sarà la prima volta!

Alla ricerca del piano d’emergenza. L’Inter non ha un attimo di sosta, e l’intasatissimo calendario della squadra di Inzaghi prevede come prossimo obiettivo la trasferta di Champions che vedrà i nerazzurri inaugurare la fase a eliminazione diretta a Rotterdam contro il Feyenoord. Una partita che potrebbe vedere per la prima volta nella gestione di Inzaghi un piano tattico profondamente diverso da quello ormai consolidato anche a partire dal primo minuto. L’allarme infortuni sta riecheggiando forte e chiaro da qualche settimana, soprattutto per la concentrazione degli stessi nello stesso reparto, quello degli esterni, e per l’aggiunta alla già copiosa lista degli indisponibili anche di Federico Dimarco.

INTER, ADESSO CAMBIA TUTTO



Il problema fisico del mancino, che già ha influenzato notevolmente la strategia di gioco del Maradona, priverà Simone Inzaghi del suo titolare nel ruolo sino a dopo la sosta, riducendo di fatto all’osso le alternative per una corsia che ha già annotato le assenze di Carlos Augusto, Darmian e Zalewski. Inevitabile pensare a strutture di gioco differenti, come lo scolastico 4-4-2 con cui i nerazzurri hanno cercato di serrare le proprie linee a Napoli salvo poi concedere in chiusura il gol del pareggio alla squadra di Conte.



ALTERNATIVE E PIANO TATTICO

L’alternativa sarebbe quella di adattare un giocatore dalle caratteristiche diverse come Frattesi al ruolo di quinto, o ancora chiedere a Dumfries di giocare sull’altra corsia limitandone però l’efficacia in fase di spinta.

Dubbi che caratterizzeranno le ore di vigilia di Simone Inzaghi e che saranno presumibilmente sciolti solo a ridosso della sfida che introdurrà l’assalto nerazzurro all’obiettivo europeo.

La prospettiva più plausibile è allora quella di schierarsi al “De Kuyp” con il 4-4-2 visto nella fase dinale della sfida scudetto contro il Napoli.

PROBABILE FORMAZIONE:

Martinez; Pavard, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski; Thuram, Lautaro Martinez.