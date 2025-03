Italia in lutto: addio ad un grande tecnico

L’Italia è andata incontro a un altro brutto lutto in questo 2025, dando l’addio a uno dei personaggi simbolo dello sport nazionale. Non era solo un grande sportivo, ma un uomo di spessore e dal grande carisma, oltre che di un’umiltà rara.

Dietro allo star system dello sport che vive sotto i riflettori, c’è sempre qualcuno che permettere ai grandi campioni di raggiungere traguardi importanti. Spesso certe figure non trovano conforto nelle ole delle masse o nei titoli di prima pagina, ma svolgono da sempre un lavoro importante sia in ambito sportivo che socio-culturale. Capita sempre più raramente di incontrare personaggi con i piedi per terra, sempre pronti a spendersi per un fine superiore, ma il mondo dello sport italiano nei giorni scorsi ha perso uno sportivo d’altri tempi.

Le Marche hanno dovuto fare i conti, purtroppo, con la scomparsa di uno dei suoi maggiori esponenti sportivi, dedito al ciclismo come pochi nella storia nazionale. Membro di una comunità che lo ha sempre amato, l’uomo si è spento a 73 anni dopo una corsa in ospedale che però, a seguito del ricovero, non ha avuto l’esito sperato da tutti. Tutta la città di Senigallia si è stretta nel dolore partecipando in massa alle esequie che si sono tenute il 28 febbraio.

Addio a Mistichelli, ciclista d’altri tempi

Emilio Mistichelli stava per cominciare una nuova avventura da ds nella Sam Vitalcare Dynatek, formazione Uci Continental, ma non è riuscito a coronare il suo ennesimo traguardo in carriera. Nell’annata 2021-22 aveva diretta anche Davide Rebellin, almeno fino a quando un drammatico incidente non gli tolse la vita il 30 novembre del 2022. Con la sua esperienza, ha sempre seguito i ragazzi con dedizione, accompagnandoli nella loro crescita atletica e umana – si legge nel comunicato della Federciclismo Marche – oltre a svezzare tanti giovani corridori marchigiani.

A ricordarlo rimangono una moglie e due figli, Sara e Marco, oltre a una nutrita schiera di amici, conoscenti e sportivi. Nonostante il profondo dolore, la famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente il reparto di Neurologia dell’ospedale di Senigallia per tutti gli sforzi profusi, in un tentativo di salvare Mistichelli fino all’ultimo minuto. Emilio era conosciuto soprattutto per le sue doti umane, che arrivavano ancor prima delle sue qualità di talent scout e mentore, sempre orientato alla scoperta di talenti nascosti nelle regioni italiane. Le esequie si sono tenute alla Chiesa della Pace di Senigallia, sotto lo sguardo addolorato di centinaia di persone.