Juve, Thiago Motta: “Mostrato carattere! Koopmeiners? Giocatore importante”

Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: “Oggi ho visto molto bene, creato tantissimo nel primo tempo, mancato il goal, siamo arrivati, abbiamo creato, l’importante è segnare perché cambia la partita. Sono contento perché i ragazzi dimostrano ancora una volta che hanno carattere, hanno voglia, giocano bene a calcio, sanno molto bene cosa significa giocare partite di questo livello”.

Juventus-Verona, le dichiarazioni di Thiago Motta a Sky

Tra le tante domande all’allenatore bianconero c’è certamente un pensiero sullo Scudetto con la Juventus tornata a -6 dopo il successo dello Stadium. “Guarda oggi mi concentro sulla partita che abbiamo fatto, sono tre punti importanti giocando in casa, adesso avremo dei giorni sperando di recuperare qualche giocatore, preparare la prossima partita molto importante contro l’Atalanta, un avversario forte del nostro campionato.

Mettere energia e concentrazione su questa partita, sarà una partita complicata, giocando in casa dovremo prendere l’iniziativa, sappiamo che è un avversario forte. Concentrarsi di partita in partita, come oggi. Mi immagino un’Atalanta aggressiva, che viene a pressare, noi dovremo mettere dinamismo e giocare per il risultato migliore che è la vittoria”.

Un pensiero anche su Teun Koopmeiners, entrato nella ripresa e a segno contro il Verona, per il secondo gol in Serie A con la Juve. “Giocatore importante per noi, che può occupare tanti ruoli nel campo, ha qualità fisiche, tecniche, un ragazzo che riesce ad interpretare molto bene, a volte lo abbiamo utilizzato più basso, adesso più alto, sa quando cambiare posizione, quando venire all’interno, nella nostra fase difensiva è sempre lo stesso ragazzo, molto generoso, solidale con i compagni, se lo merita. E’ un privilegio averlo dalla nostra parte, oggi anche con il goal, che sicuramente è importante. Io l’ho difeso sempre perché lo vedo in allenamento, in partita, so di quello che può dare alla squadra, contento di averlo nel gruppo”.