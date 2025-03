Juve-Verona, le formazioni ufficiali: scelta a sorpresa per Thiago Motta

Alle 20.45 si affronteranno Juve e Verona per il match che chiuderà la 27^ giornata di Serie A. Scelta forte quella di Thiago Motta che esclude dal 1′ minuto non solo Vlahovic ma anche Koopmeiners. Ecco le scelte ufficiali del tecnico bianconero e di Paolo Zanetti.

Juve-Verona, le ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr. All. Zanetti.

Una gara fondamentale e da non sbagliare per i bianconeri che dopo l’eliminazione in Coppa Italia vogliono ora portarsi ora a -6 dall’Inter in Serie A.