Juventus-Verona 2-0, Thuram e Koopmeiners portano Thiago Motta a -6 dalla vetta

Vince 2-0 la Juventus contro il Verona nel posticipo della 27^ giornata di Serie A. Ottima prestazione dei bianconeri fermati più volte da Montipò tra primo e secondo tempo. Verona illuso da Suslov in chiusura di prima frazione, rete poi annullata. Nella ripresa decidono i gol di Thuram e Koopmeiners.

Juventus-Verona, le ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr. All. Zanetti.

Super Montipò salva il Verona

Parte forte la Juve vicina al gol con Gatti al 12′. Occasione per i bianconeri con il centrale classe 1998 che arriva per primo su una palla vagante nell’area scaligera dopo un cross messo fuori male da Coppola. Il tiro del difensore della Juventus però esce di poco. 2 minuti e ci prova anche Thuram. Occasione clamorosa per il figlio d’arte. Si trova la palla in mezzo all’area, praticamente un rigore in movimento, su assist di petto di McKennie. Il centrocampista francese appoggia di piatto verso l’angolo basso alla destra di Montipò che si supera in allungo. Al 20′ sfiora il gol Nico Gonzalez. Vicino al gol l’ex viola con un colpo di testa che nelle intenzioni dell’argentino doveva fungere da assist per Kolo Muani. Il centravanti francese non arriva sul pallone ma disturba l’uscita di Montipò e la palla finisce di poco sul fondo. In chiusura di primo tempo segna Suslov ma la rete viene annullata. Goal capolavoro di Suslov che stoppa e calcia dai 25 metri sotto la traversa della porta difesa da Di Gregorio che rimane impassibile. Gol annullato per fuorigioco di Faraoni ad inizio azione. Al Var è stato visto che sull’iniziale lancio di Dawidowicz l’esterno ex Udinese e Fiorentina era in posizione irregolare. Sul prolungamento di questa azione è poi arrivato il tiro di Suslov. Si rimane quindi sullo 0-0 all’Allianz Stadium.

Thuram-Koopmeiners finisce 2-0

Ripresa senza enormi emozioni al 73′ la sblocca Thuram. La Juventus sblocca il match al 72′ con Kehphren Thuram che arriva al tiro a rimorchio su palla di Cambiaso. Decisivo anche il filtrante di Locatelli per liberare Cambiaso sul lato sinistro dell’area di rigore del Verona. 2-0 che arriva al 91′ con il subentrato Koopmeiners. Risponde con il gol, il secondo in campionato, ai fischi Koopmeiners. Errore di Montipò in costruzione e Koopmeiners, lanciato da Thuram in profondità, punisce il portiere scaligero sul primo palo. Finisce 2-0 Juve a -6 dall’Inter capolista.